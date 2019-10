Graffiti machen Völksen bunter

Völksen

Auf dem Hermannshof widmeten sich die Jugendlichen unter der Leitung des osnabrücker Graffitikünstlers Christian Borchert den Themen „Krieg, Trauer und Frieden“, welche am Sonnabend auf sechs 2,50 mal 1,50 Meter großen Leinwänden im Rahmen eines Graffitiworkshops mit Farbe umgesetzt wurden.

„In den Bildern möchten wir den Volkstrauertag thematisieren. Wir haben zunächst darüber gesprochen, was Krieg bedeutet, und uns schnell darauf geeinigt, dass wir ihn doof finden“, sagte Borchert. Gemeinsam planen und umsetzen: Wie die Motive später gestaltet und angeordnet sein sollen, damit ein stimmiges Bild entsteht, erprobten die Teilnehmer unterdessen zunächst auf dem Papier. „Frieden“ steht auf einem der Entwürfe – und daneben „Krieg und Trauer“. Zu sehen ist auch ein Friedenspanzer, der Blumen statt Raketen abfeuert.

Die Idee sei, den Volkstrauertag aus der Perspektive der Kinder zu zeigen, und was sie mit dem Mahnmal verbinden, erklärte Philipp Langrehr, der für die SPD im Ortsrat sitzt. Noch aber dauert es, bis die Werke am Kriegsdenkmal der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden: „Wir wollen die Leinwände im Rahmen des Volkstrauertags zeigen. Die Veranstaltung findet bislang zu wenig Anklang im Ort“, sagte Langrehr. Auch dass es anfangs Bedenken im Dorf gegeben habe, verheimlicht er nicht. Es habe „Sorge vor dem Neuen gegeben“. Auch ob Graffitikunst in den sensiblen Bereich des Mahnmals überhaupt passe. Dafür, dass das Thema mit Achtsamkeit umgesetzt wurde, kümmerte sich am Sonnabend ein fünfköpfiges Kuratorium, welches im Vorfeld die Entwürfe begutachtete.

„Wir werden eine ziemlich hohe Wahrnehmung haben“, sagte Ortsbürgermeister Andreas Wietstock, der den Hermannshof besuchte, um die Motive anzuschauen. Die Jugendlichen sind motiviert bei der Sache und besprühen die Leinwände mit Liebe zum Detail: „ Graffiti sprayen ist gar nicht so schwer. Man muss sich nur am Anfang das Motiv gut vorstellen können“, sagten Jonas (14) und Jan (14).

Auch am Sonntag war Borchert unterwegs. Gemeinsam mit 13 Kindern im Alter zwischen sechs und neun Jahren verwandelte er 15 Strom- und Telefonkästen in bunte Kunstwerke – wie etwa jenen an der Ecke Alte Töpferstraße/Wachlange. Dort bekam der zuvor trist-graue Kasten allmählich einen dunkelblauen Anstrich: „Wir malen einen Sternenhimmel“, erklärte der neunjährige Lennart. Die Idee, mit Graffiti das Dorf zu verschönern, käme von Vereinen und Verbänden, sagte Langrehr. Finanziert wird das Projekt aus den Weihnachtsmarkteinnahmen.

Töpferwaren, Regenbogen, ein Lindenbaum und ein fröhlich dreinblickendes Ferkel vor der Fleischerei Lange – zwar wurden die meisten Motive spontan entwickelt, unvorbereitet zogen die Nachwuchssprayer aber nicht los. „Die Hortkinder sind durchs Dorf gegangen und haben sich die Stromkästen angeschaut“, sagte die KiGa-Leiterin Petra Kowalka.

Von Patricia Szabo