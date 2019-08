Göxe

Die endgültige Entscheidung über den Standort des Bauwagens als Heimstatt des neuen Göxer Waldkindergartens ist noch nicht getroffen. Beim Göxer Dorfrundgang mit Bürgermeister Marc Lahmann und Mitarbeitern der Stadtverwaltung gab es am Dienstagabend erneut unterschiedliche Meinungen, wo genau der Bauwagen im Bereich des Spielplatzes und des angrenzenden Bolzplatzes am Ende der Straße Im Kreuzhorn platziert werden soll.

Der geplante Waldkindergarten für 15 Kinder in Trägerschaft eines privaten Vereins soll so schnell wie möglich eröffnen, weil in Barsinghausen aktuell mehr als 200 Betreuungsplätze fehlen. Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich geplant, ein eigenes Grundstück zur Verfügung zu stellen, das unmittelbar an den Spielplatz angrenzt. Dagegen hatten Anlieger Protest erhoben. Ein Ausweichstandort einige Meter entfernt am Bolzplatz lässt sich nicht so kurzfristig realisieren, weil die Region Hannover dort den Aufbau eines Ballfangzaunes zur Bedingung für die Genehmigung gemacht hat.

Idyllischer Acker als Standort?

Beim Dorfrundgang warben Vertreter des Trägervereins „Leben in Göxe“ für die Nutzung des Ackergrundstücks westlich des Bolzplatzes, das idyllisch an zwei Seiten von Bäumen umstanden ist und einen weiten Ausblick nach Norden bietet. Das Areal gehört allerdings nicht der Stadt Barsinghausen, sondern einem Göxer Landwirt. Das allerdings sei kein Problem, versicherte Jörg Ihßen vom Trägerverein. Der Eigentümer gehöre „quasi zur Familie“ des Vereins. „Das wäre eine wunderbare Lösung.“ Die Entscheidung liegt bei der Stadtverwaltung.

Auf dem Spielplatz Im Kreuzhorn sind Teile der Spielgeräte in jüngerer Zeit aus Sicherheitsgründen demontiert worden. Die Kinder wünschen sich einen schnellen Ersatz. Quelle: Andreas Kannegießer

Für den Spielplatz wünschen sich die Göxer Kinder den schnellen Ersatz einer Rutsche, die offenbar aus Sicherheitsgründen abmontiert worden war. Beim Rundgang plädierten zwei Anlieger dafür, die Sackgasse Im Kreuzhorn mit der Zufahrt zu Spielplatz und Bolzplatz in einen verkehrsberuhigten Bereich zu verwandeln. Die städtischen Mitarbeiter halten das aber für wenig sinnvoll. „Das ist doch nur ein sehr kurzes Stück. Wer fährt denn da überhaupt lang?“, fragte Lahmann.

Sorge über ungepflegte Gebäude

Sorge bereitet den Göxern der ungepflegte Zustand zweier vor einiger Zeit zwangsversteigerter Häuser an der Golterner Straße (B 65), darunter der ehemalige Dorfkrug. Die Bewohner des einen Hauses entsorgten Müll mitunter im Straßengraben gegenüber, hieß es. Mittlerweile gebe es dort auch ein Rattenproblem, berichteten Nachbarn. „Der Eigentümer ist nicht erreichbar.“ Auf dem unbefestigten Hof der ehemaligen Gaststätte stehen etliche abgemeldete Fahrzeuge herum. Die Befürchtung der Anlieger: Öl oder Kraftstoff könnte ins Erdreich sickern. Das Team der Verwaltung sagte eine Prüfung zu, ob die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Grundstücksnutzung überhaupt vorhanden sind.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Zweiter Waldkindergarten soll 15 Kinder betreuen

Waldkindergarten eröffnet zunächst vor dem Bolzplatz

Von Andreas Kannegießer