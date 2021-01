Barsinghausen

Für den Handel in Barsinghausen wird die Lage zunehmend bedrohlich. „Zusammen mit dem Lockdown im Frühjahr sind das insgesamt drei Monate, in denen wir nicht öffnen konnten“, sagt Sylvia Homeier vom Modehaus Stilecht in der Barsinghäuser Fußgängerzone. Zwar würde sie ein wenig an den Stammkunden verdienen. Das reiche jedoch längst nicht aus, um auch nur die Fixkosten zu decken.

Die Verlängerung des zweiten Lockdowns – mindestens bis zum 31. Januar – treffe auch viele ihrer Kollegen hart, weiß die Stilecht-Inhaberin. Staatliche Hilfen, sagt sie, habe bisher kaum jemand erhalten. Ihr Steuerberater, der sich darum kümmere, sehe auch wenig Chancen auf die Bewilligung von Geldern. Die 9000 Euro aus dem Frühjahr habe sie „bis auf den letzten Cent zurückzahlen“ müssen. Homeier beklagt: „Ich fühle mich allein im Regen stehen gelassen.“ Sie trage zudem nicht nur für sich selbst, sondern auch ihren Angestellten gegenüber Verantwortung.

Kampagne fordert mehr Unterstützung

Dass der Lockdown sinnvoll ist, möchte Homeier gar nicht bestreiten. „Ich sehe auch ein, dass wir Kontakte reduzieren müssen“, sagt sie. Doch solange die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, bestünde in einem Textilgeschäft weniger Risiko als in einem Lebensmittelgeschäft. Auch deshalb beteiligt sich Homeier an der bundesweiten Kampagne „Wir machen auf... merksam“, mit der die Einzelhändler auf die existenzgefährdende Situation hinweisen wollen.

Bundesweite Einzelhandel-Aktion "Wir machen auf... merksam" auch in Barsinghausen. Quelle: Jennifer Krebs

Auch in der Kindergalerie klebt der Zettel dieser Protestaktion seit Montag im Schaufenster. Auch Geschäftsinhaberin Petra Neuenschwander kritisiert, dass es keine angemessene staatliche Entschädigung gibt. Wie lange der Einzelhandel in Barsinghausen so einen Lockdown noch verkraften könne? „Keine Ahnung“, sagt Neuenschwander, „irgendwie schlägt man sich so durch.“ Der neuerliche Lockdown sei schwieriger als der erste im Frühjahr. Klar, sagt Neuenschwander, die Stammkunden würden einen unterstützen. Aber ansonsten sei es sehr verhalten, obwohl die Kindergalerie weiterhin einen Abhol- und Lieferservice anbietet.

„Es wird einem nicht leicht gemacht“

„Leicht gemacht wird es einem definitiv nicht“, sagt auch Onur Askin von MAM-Sport an der Osterstraße. Er habe bisher noch kein Geld bekommen und es bleibe abzuwarten, ob das noch was wird. „Wir haben zum Glück einige Kunden, die online bestellen. Darüber sind wir sehr dankbar“, sagt er. Und obwohl die Situation momentan zwar noch nicht existenzbedrohend sei, sorge er sich. „Ich dreh mich nachts von einer Seite auf die andere. Sehr unruhige Nächte sind das“, sagt Askin. Die Frage, ob der Einzelhandel im Februar wieder öffnen darf, oder ob der Lockdown doch noch länger dauern wird, beschäftige ihn viel.

Fast leere Fußgängerzone in Barsinghausen: Noch bis mindestens Ende Januar bleiben die Geschäfte dicht. Quelle: Jennifer Krebs

„Den Januar werden wir wohl noch verkraften“, sagt Christof Hoppmann vom Spielwarengeschäft Ton In im Gewerbegebiet. Doch sollte der Corona-Lockdown länger gehen, möglicherweise sogar bis Ostern, wäre das hart. Obwohl auch bei Top In einiges über den Onlinehandel läuft. „Die Kunden bestellen, wir liefern aus – oder die Kunden holen ab“, sagt Hoppmann. Trotzdem nehme das Spielzeuggeschäft weit weniger als die Hälfte dessen ein, was „normal“ sei. Dabei ist sich der Top-In-Chef überhaupt nicht sicher, inwieweit der Lockdown wirklich etwas bringt. „Bei uns verläuft sich das, wenn nur fünf oder sieben Leute im Laden sind“, sagt er. In einem Supermarkt sei das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, sehr viel höher, meint er.

„Wir haben alle gute Hygienekonzepte“

Auch Jörg Henning, einer von zwei Gesellschaftern des Euronics-Elektrofachmarkts Kapmeyer, sagt: „Der Einzelhandel muss öffnen dürfen. Wir haben alle gute Hygienekonzepte!“ Zuletzt hätte Kapmeyer höchstens 20 Kunden gleichzeitig ins Geschäft gelassen – bei 1000 Quadratmetern Ladenfläche.

Auch im Lockdown ist Kapmeyer telefonisch und per E-Mail erreichbar. Kühlschrank, Fernseher oder Waschmaschine kaputt – „wir kümmern uns“, sagt Chef Henning. Er befürchtet, dass die Innenstädte irgendwann veröden, weil viele Geschäfte die Schließung nicht überleben werden. Als Soforthilfe habe es nach dem ersten Lockdown unterm Strich 5000 Euro gegeben, sagt er. Drei Monate habe er auf das Geld warten müssen, und dann decke es nicht einmal die Fixkosten von einem Monat. „Wenn das so weitergeht, ist der Mittelstand bald tot“, sagt Henning und fühlt sich vom Staat alleine gelassen.

Ulrich Tebbe sorgt sich um die Zukunft seines Geschäfts. Quelle: Privat

Schaufenstershopping

Auch für sein Geschäft sei die Situation bedrohlich, schließlich mache auch er kaum Umsätze, sagt Ulrich Tebbe vom gleichnamigen Schuhhaus in der Marktstraße. Trotzdem betont er, wie wichtig der Lockdown sei. „Wir halten uns auch privat sehr streng an die Vorschriften.“ Das Virus zu bekämpfen, habe oberste Priorität. Er wisse zwar noch nicht, sagt Tebbe, ob er auf finanzielle Unterstützung vom Staat hoffen könne, trotzdem könne er alle Corona-Maßnahmen, die beschlossen wurden, nachvollziehen.

„Ein bisschen machen wir ja über den Onlinehandel und ein wenig über das Schaufenster“, sagt der Geschäftsmann. Das sogenannte Schaufenstershopping sei die aktuelle Art des Einkaufens bei Tebbe. Das Schuhfachgeschäft hat auf die Taschen, Rucksäcke und Portmonees in seinem Schaufenster Nummern geklebt, die bei einer Bestellung bloß angegeben werden müssen. So werde man zumindest eine Weile noch den Kopf über Wasser halten können, sagt Tebbe.

Die Tür ist offen, aber niemand darf rein: Bestellte Bücher werden rausgereicht im Bücherhaus am Thie. Die Mitarbeiter stehen hinter einer Plexiglasscheibe. Quelle: Jennifer Krebs

Positiv bleiben

Losaktionen, viel Abwechslung im Schaufenster und eine Homepage, die oft aktualisiert wird: Karin Dörner vom Bücherhaus am Thie lässt sich mit ihrem Team jede Menge einfallen, um diese schwere Zeit gut zu überstehen. „Wir sind während der Öffnungszeiten auch ganz normal erreichbar und bieten jetzt auch Videoanrufe an“, erzählt sie. Kunden können bestellen, kontaktlos abholen oder sich die Bücher nach Hause liefern lassen.

Den Dezember habe das Bücherhaus gut geschafft, sagt Dörner. Im Januar kämen aber deutliche Umsatzeinbußen auf sie zu. Rückwirkend werde sie dann versuchen, Gelder zu beantragen, um die Fixkosten begleichen zu können. Aber für Dörner ist bis dahin und grundsätzlich vor allem eins wichtig: Positiv bleiben, dass auch diese schwierige Zeit bald ein Ende hat – vielleicht schon im Februar. „Ich bin immer optimistisch“, sagt sie. Es gelte jetzt darauf zu achten, dass dieser „blöde Monat“ einen nicht niederdrückt.

Von Janna Silinger und Jennifer Krebs