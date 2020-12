Gehrden

Trotz der Corona-Pandemie ziehen die Sternsinger der katholischen Kirche auch in diesem Jahr in Gehrden, Wennigsen und Barsinghausen von Haus zu Haus, überbringen den Segen für das nächste Jahr und sammeln Geld für einen guten Zweck. Vor dem Gehrdener Rathaus haben jetzt der sechsjährige Emil, sein Bruder Gustav (8) und Schwester Greta (10) vorgemacht, wie die alljährliche Spendenaktion mit dem Titel Dreikönigssingen unter Corona-Bedingungen funktioniert. „Wir dürfen wegen der Ansteckungsgefahren nicht singen“, erklärte die Mutter der drei Kinder, Maria Schubert, bei der Ankunft der Sternsinger eine behördliche Vorgabe.

Vor dem Rathaus nahm der Erste Stadtrat André Erpenbach die Gruppe in Empfang und beobachtete zufrieden den umsichtigen Auftritt: Die drei Kinder und ihre Mutter waren als Angehörige eines einzigen Haushalts unterwegs – jeweils mit Mund-Nasen-Schutz und ausreichendem Sicherheitsabstand zu anderen Personen. „Ich freue mich, dass die Aktion auch in diesem Jahr wieder stattfindet und für die Corona-Gefahren gute Lösungen gefunden wurden“, sagte Erpenbach, nachdem die Kinder trotz Gesangverbotes zumindest ihre Segenssprüche aufgesagt hatten.

Greta (8) schreibt mit gesegneter Kreide den Spruch an die Rathausmauer. Quelle: Ingo Rodriguez

Auf der Rathauswand steht nun ein neuer Segensspruch

Dann schritt die zehnjährige Greta zur Tat und notierte mit Kreide den Segensspruch neben der Haupteingangstür an die Rathausmauer: „20*C+M+B*“ steht für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat“, übersetzt ins Deutsche: Christus segne dieses Haus. Dann war Erpenbach aber an der Reihe: Er legte eine Spende der Stadt Gehrden in den Beutel der Sternsinger. Diesen reichte der sechsjährige Sternsinger-Neuling Emil an seinem Sternstab mit Sicherheitsabstand an. „Wir haben zwei Tage lang für unseren Tour alle Segenssprüche auswendig gelernt“, sagte die Mutter der Familie aus Linderte.

Geld kommt Kindern in Ukraine zugute

Laut Schubert sind an der Sternsingeraktion in diesem Jahr auch insgesamt rund 20 Kinder aus den katholischen Kirchengemeinden in Gehrden, Barsinghausen und Wennigsen beteiligt. Sie gehen bis zum 6. Januar in Kleingruppen aus maximal zwei Haushalten in Begleitung eines Erwachsenen in den drei Kommunen von Haus zu Haus. Für einen Besuch der Sternsinger haben sich laut Schubert etwa 100 Haushalte und Institutionen aus den drei Kommunen angemeldet. In diesem Jahr kommt die Spendensammlung armen Kindern in der Ukraine zugute. „Das Geld soll die Einrichtungen unterstützen, die die Kinder betreuen, während die Eltern im Ausland arbeiten“, sagte Schubert.

Mit Sicherheitsabstand: Maria Schubert (von links), Gustav (8), Greta (10) und Emil (6) nehmen von André Erpenbach eine Spende entgegen. Quelle: Ingo Rodriguez

Zum Hintergrund: Allein im Jahr 2019 haben die Sternsinger weltweit 50,2 Millionen Euro gesammelt. Seit den Anfängen der Aktion im Jahr 1959 kamen bislang 1,14 Milliarden Euro zusammen. Nach Angaben des Kindermissionswerks Die Sternsinger konnten damit 74.400 Projekte zugunsten benachteiligter Kinder in Afrika, Lateinamerika, Ozeanien, Asien und Osteuropa unterstützt werden.

Von Ingo Rodriguez