Neunmal Kultur gibt es ab dem 29. August auf der neuen Waldbühne in Gehrden. Unter anderem können sich Besucher auf Auftritte von The Jetlags, Matthias Brodowy und Alex Parker freuen. Der Vorverkauf läuft.

Me and the Heat spielen bei der Caribbean Night auf der Waldbühne Gehrden. Quelle: privat