FDP: Stadtwerke müssen selbstständig bleiben

Eckerde

Am Donnerstag soll der Rat der Stadt Barsinghausen entscheiden, wie es mit dem Wasserwerk in Eckerde weitergeht. Auch die FDP hat dazu Stellung bezogen.

Die FDP-Fraktion fordert die unternehmerische Selbständigkeit der Stadtwerke als Betreiber des Wasserwerks, da „die Entscheidungen über unsere Wasserversorgung in unserer Hand bleiben müssen“, schreibt Stadtratsmitglied Fred Wellhausen. Bei einer Veräußerung sei nicht auszuschließen, dass Prioritäten aus ortsfremden unternehmerischen Gründen gesetzt werden, die Nachteile für die Barsinghäuser nach sich ziehen, argumentiert er.

Außerdem müsse das Grundwasser geschont werden, um so die Versorgung der Stadt zu gewährleisten. Ein Verkauf des Wassers lehnt die FDP ab – unter anderem da so der Wasserspiegel zulasten von Natur und Landwirtschaft gesenkt würde. Zudem würde dadurch die Technik des Wasserwerks durch die Aufbereitung dieses Trinkwassers zusätzlich belastet.

Das künftige Aufbereitungsverfahren muss laut FDP eine wirksame Entfernung von Nitrat und Sulfat sicherstellen.

Neubau statt Modernisierung im Bestand

„Zur Sicherstellung der Versorgung während der Bau- beziehungsweise Modernisierungsphase benötigen wir ein sicher arbeitendes Wasserwerk. Das ist nur zu gewährleisten, wenn das heutige Werk arbeitet, bis ein neues arbeitsfähig fertig gestellt ist“, schreibt die FDP-Fraktion in ihrer Stellungnahme. Zudem wünscht sie sich einen Neubau an neuem Standort, allerdings in der Nähe des alten Wasserwerks um das bestehende Netz weiter verwenden zu können.

Zusammenarbeit mit anderen Versorgern ist Option

Mit anderen Versorgern sollte eine mögliche Zusammenarbeit geprüft und als Option ermöglicht werden, fordert die FDP, um sich gegenseitig beispielsweise bei personellen Engpässen auszuhelfen.

Ein wichtiger Meilenstein ist die Genehmigung der Prozesswassereinleitung durch die Region Hannover. Entscheidend ist die Feststellung der umwelttechnischen Verträglichkeit. „Auf den Genehmigungstermin hin sind die vorlaufenden Arbeiten abzustimmen, so dass nach Genehmigung umgehend mit der praktischen Umsetzung begonnen werden kann“, schreibt die FDP-Fraktion. Die Genehmigung ist für Februar 2020 zu erwarten. „Setzt man die erwartete Lebensdauer des Wasserwerks ins Verhältnis zu den fünf Monaten, ist nicht zu verstehen, warum heute eine endgültige Festlegung auf ein Verfahren erfolgen muss, das im ’worst case’ nicht genehmigt wird. Richtig ist es aber, jetzt die Beschlüsse zu fassen, die uns zielstrebig der Erfüllung der Forderungen näherbringen“, hieß es weiter.

Der Rat der Stadt Barsinghausen behandelt den Neubau des Wasserwerks in der Sitzung am Donnerstag, 19. September. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals.

Lesen Sie auch

Nabu wendet sich gegen Pläne zum Verkauf von Grundwasser

Soll Grundwasser aus Eckerde bald die Stadt Gehrden versorgen?

Onlinepetition und SPD-Protestaktion gegen den Kurs des Bürgermeisters

Neubau Wasserwerk: CDU sieht noch zu viele offene Fragen

Streit um Wasserwerk Eckerde: Wie soll Wasser aufbereitet werden?

Von Lisa Malecha