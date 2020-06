Zwei Straßenbäume angebohrt und mit Glyphosat vergiftet

Egestorf

Auf dreiste Weise haben Unbekannte in Egestorf am Steinradweg zwei große, ihnen offenbar missliebige Straßenbäume zum Absterben gebracht. Die Täter haben nach Mitteilung der Stadtverwaltung die beiden rund 50 Jahre alten Birken angebohrt und mit einem hochkonzentrierten Pflanzenschutzmittel vergiftet.

Ende April waren laut Tiefbauamt im Rahmen von Baumkontrollen die beiden abgestorbenen Birken im Steinradweg, unmittelbar gegenüber des Egestorfer Ehrenmals, bemerkt worden. Die Mitarbeiter der Verwaltung begutachteten die Bäume genauer und entdeckten jeweils schräg nach unten verlaufende Bohrlöcher in den beiden Stämmen der jeweils rund 16 Meter hohen Bäume. Daraufhin hatte die Stadtverwaltung Strafanzeige gegen unbekannt bei der Barsinghäuser Polizei erstattet. Die Ergebnisse näherer Untersuchungen liegen nun vor, der Verdacht einer vorsätzlichen Vergiftung hat sich bestätigt.

Weitere Taten in der Vergangenheit

In Abstimmung mit der Polizei sowie dem Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sind alle Bohrlöcher nachgebohrt und Bohrmehlproben an das Institut für Boden und Umwelt in Hameln zur Analyse weitergeleitet worden. Das Ergebnis: „Konzentrierte Eingaben von Glyphosat in die Bohrlöcher haben beide Birken abgetötet“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Experten des Tiefbauamtes schätzen den Schaden auf rund 6000 Euro pro Baum. In diese Summe einbezogen sind neben den Fällarbeiten auch das sogenannte Stubbenfräsen, eine Ersatzbepflanzung sowie Baumpflegeleistungen zur Entwicklung neuer Straßenbäume. „Wir werden dort als Ersatz wieder Bäume in einer ähnlichen Größenordnung pflanzen“, kündigt Rainer Bernsdorff vom Tiefbauamt an und verweist auf die ortsbildprägende Funktion der beiden vergifteten Birken unweit der Försterbrücke.

Es war offenbar nicht die erste Tat der noch unbekannten Baumfrevler: Seit 2017 hätten bereits drei andere Birken im unmittelbaren Umfeld gefällt werden müssen, berichtet Bernsdorff. Auch in diesen Fällen habe es Verdachtshinweise zu Baumvergiftungen gegeben, allerdings nicht in der eindeutigen und offensichtlichen Ausführung wie dieses Mal. Der Pflanzenexperte der Stadtverwaltung ärgert sich darüber, dass Anleitungen zur Vergiftung von Bäumen in größerer Zahl im Internet zu finden und die dazu empfohlenen Substanzen bei großen Internethändlern erhältlich sind.

Zeugen gesucht

Die Stadtverwaltung beziffert die gesamte Schadenssumme am Steinradweg auf 30.000 Euro. Zeugenhinweise zu den Tätern bittet die Stadt Barsinghausen an das Barsinghäuser Polizeikommissariat, Telefon (05105) 5230, weiterzugeben.

Von Andreas Kannegießer