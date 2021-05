Egestorf

Der Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp, Begründer der gleichnamigen Naturheillehre, hat sich am 17. Mai zum 200. Mal gejährt. Aus diesem Anlass spendierte der Kneipp-Verein Barsinghausen mehrere Spielsachen an die beiden zertifizierten Kneipp-Kindergärten Wichelhausen in Egestorf sowie Max und Moritz in Landringhausen. Vereinsvorsitzender Peter Wannemacher und dessen Stellvertreterin Jutta Hannemann überreichten die Geschenke am Mittwoch an die beiden Leiterinnen Michaela Martin und Lisa Höltke.

Große Feier fällt aus

Ursprünglich wollte der Verein den 200. Kneipp-Geburtstag gemeinsam mit den zwei Kindergärten gebührend feiern. In der Corona-Krise muss diese Feier jedoch ausfallen. „Stattdessen haben wir uns überlegt, den Jungen und Mädchen in unseren Kneipp-Kindergärten eine Freude zu bereiten“, erläuterte Peter Wannemacher.

Die Betreuungseinrichtungen in Egestorf und Landringhausen durften sich ihr Wunschspielzeug selbst aussuchen – und entschieden sich vor allem für Spielsachen, die im Außenbereich zum Einsatz kommen. „Wir sind mit unseren Kinder sehr oft draußen an der frischen Luft. Da sind solche Geschenke eine große Hilfe und sehr willkommen“, sagte Wichtelhausen-Leiterin Michaela Martin.

Kindergärten mit Zertifikat

Bereits seit 2008 (Wichtelhausen) und 2009 (Max und Moritz) tragen die beiden Kindergärten mit jeweils 50 Kindern in zwei Gruppen das Kneipp-Zertifikat. Seitdem unterstützt der Barsinghäuser Verein die beiden Einrichtungen im Bemühen, den Kindern eine gesundheitsfördernde Umgebung nach den fünf Säulen der Kneippschen Lehre zu bieten: Dazu gehören Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter und Lebensrhythmus.

„Dank dieser Kooperation mit dem Verein können wir unser pädagogisches Konzept gut umsetzen. So schaffen wir es, Kindern den Umgang mit gesunden Sachen zu vermitteln“, betonte Michaela Martin.

Bilder als Dankeschön

Als Dankeschön für die Spielsachen überreichten die Leiterinnen zwei von den Kindern gefertigte Bilder an Peter Wannemacher und an Jutta Hannemann: Ein Motiv mit Pustelblumen aus Wichtelhausen sowie ein Bild mit bunten Kneipp-Porträts von Max und Moritz.

„Singen dürfen wir für unsere Sponsoren in der Pandemie leider nicht“, sagte die Egestorfer Leiterin. Immerhin sei mittlerweile der Notbetrieb in den Kindergärten aufgehoben worden und seit Montag laufe die Betreuung wieder im Vollbetrieb – mit einem laut Martin aufwendigen und personalintensiven Hygienekonzept.

Von Frank Hermann