Egestorf

Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag einen an der Stoppstraße in Egestorf geparkten VW Beetle absichtlich beschädigt. Nach Mitteilung der Polizei stand das Auto auf einem Privatgrundstück parallel zum Gehweg. In der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer