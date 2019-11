Egestorf

Viele Anlieger rund um das geplante Neubaugebiet am Rottkampweg in Egestorf hoffen weiterhin auf Änderungen am Bebauungsplanentwurf. Sie kritisieren vor allem, dass die Kleingärten zwischen dem Rottkampweg und der Ellernstraße in das Neubaugebiet einbezogen werden sollen. Widerstand gibt es auch gegen...