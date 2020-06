Naturschützer wollen künftig verstärkt mit Landwirten zusammenarbeiten

Egestorf

Im Dauerstreit mit den Landwirten über die Gründe für den Artenrückgang und den richtigen Weg zur Förderung des Naturschutzes betont der Naturschutzbund ( Nabu) seine Bereitschaft zum Dialog und zur Zusammenarbeit. Bei einer Zusammenkunft der Nabu-Ortsgruppenvorstände aus dem Calenberger Land in Egestorf bekräftigten alle Teilnehmer den Willen zur Kooperation und zu möglichst gemeinsamen Projekten mit den Landwirten.

In der Sache bleiben die Nabu-Funktionäre aus Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Springe aber ihrer Linie treu: Sie sehen die Landwirtschaft als hauptverantwortlichen Faktor für den Artenrückgang. „Wir müssen uns an die Fakten halten“, sagt der stellvertretende Barsinghäuser Nabu-Vorsitzende Olaf von Drachenfels. „Wir erwarten auch, dass die Landwirte diese Fakten zur Kenntnis nehmen.“ Ansonsten werde es schwierig, eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu finden. Der zu starke Nährstoffeintrag durch Düngung in die Böden sei ein Problem, das „nicht wegzudiskutieren“ sei.

Dialog soll fortgesetzt werden

In den vergangenen Wochen hatte es bereits eine intensive Diskussion zwischen dem Naturschutzverband und Vertretern der Landwirtschaft gegeben. Landwirte wie etwa die Gehrdener Jakob von Richthofen und Hanns-Christian Seeßelberg-Buresch hatten dem Nabu zuletzt vorgeworfen, dass den Naturschützern der tatsächliche Wille zum Dialog fehle.

„Einfache Wahrheiten sind nie richtig“, entgegnet von Drachenfels und betont: „Wir vom Nabu sind nicht Gegner, sondern Verbündete für die Landwirtschaft.“ Nach den Worten der Barsinghäuser Ortsgruppenvorsitzenden Elke Steinhoff hatte es bereits im März eine Dialogveranstaltung geben sollen, die dann aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. „Wir wollen den Dialog fortsetzen“, betont sie.

Die Naturschützer wünschen sich, dass beide Seiten offen dafür sind. In der Vergangenheit sei das nicht immer so gewesen. Von Drachenfels bedauert, dass etwa zu einem Vortrag über Grünland trotz direkter Einladungen niemand aus den Reihen der Landwirtschaft erschienen sei. „Auch bei Exkursionen bleibt man immer unter sich.“

„Wollen Druck auf Gesetzgeber aufbauen“

Die Nabu-Ortsgruppenvertreter wünschen sich unter anderem, dass mehr Flächen als bisher zur Verfügung gestellt werden, um als Blühflächen und artenreiche Wiesen gestaltet zu werden. „Dabei wollen wir die Kosten gerne selbst tragen“, sagt Steinhoff. Der Nabu fördere alles, was ihm überlassen werde. „Wir bezahlen Pacht und Biotoppflege und tragen die Kosten für Anpflanzungen mit eigenen Mitteln.“

Der stellvertretende Springer Nabu-Vorsitzende Günther Wall betont, dass „nicht nur auf die Landwirte geschimpft“ werden solle. „Es gibt viele Möglichkeiten für jeden Einzelnen, im Sinne des Naturschutzes zu handeln“, sagt er. Beispiele seien der Verzicht auf Schottergärten auf dem eigenen Grundstück oder ein allgemein geändertes Verbraucherverhalten. Nach den Worten der Gehrdener Nabu-Chefin Gisela Wicke lohnt es sich etwa, auf die regionale Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten hinzuwirken. „Ein Beispiel dafür ist seit 22 Jahren der Gehrdener Bauernmarkt“, sagt sie. „Wir müssen sehen, dass das Geld, das wir bereit sind zu bezahlen, auch tatsächlich bei den Landwirten ankommt“, ergänzt die Springer Nabu-Vorsitzende Rita Nickel.

Die Vertreter des Naturschutzbundes bekräftigen zugleich, dass sie auf das „Volksbegehren Artenvielfalt“ setzen, um ein neues niedersächsisches Naturschutzgesetz durchzusetzen. In einem solchen Gesetz sollen zum Beispiel breitere Gewässerrandstreifen festgelegt werden. „Wir wollen mit dem Begehren Druck auf den Gesetzgeber aufbauen“, sagt der Wennigser Nabu-Vorsitzende Gerhard Krick.

Von Andreas Kannegießer