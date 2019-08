Egestorf

Ein Integrationsprojekt zum Abheben: Für Menschen mit Handicap hat die Modellfluggruppe (MFG) Barsinghausen in Kooperation mit der Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter am Sonnabend zum dritten Mal ein Flugshow ausgerichtet. Mehr als 40 Besucher kamen am Sonnabend auf den Modellflugplatz...