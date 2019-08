Egestorf

Die von vielen Egestorfern kritisierten Verkehrsprobleme im Ortskern des zweitgrößten Barsinghäuser Stadtteils bleiben vorerst ungelöst. Die Stadtverwaltung sieht keine Möglichkeit, an der Einmündung der Nienstedter Straße in die Wennigser Straße den von Autofahrern gewünschten Verkehrsspiegel durchzusetzen. „Die Situation ist unbefriedigend“, sagt Erster Stadtrat Thomas Wolf. „Wir haben noch immer keine Lösung gefunden.“ Entschärft werden konnte dagegen der zweite neuralgische Punkt an der Einmündung der Winkelstraße in die Wennigser Straße. Dort ist inzwischen ein Verkehrsspiegel aufgestellt worden.

Die Probleme aus Sicht vieler Anlieger bestehen, seitdem die Stadt und die Landesstraßenbaubehörde im Herbst 2016 entschieden hatten, die Ampelanlage im Ortszentrum abzubauen. Ziel war es, den Verkehrsfluss an der großen Einmündung zu verbessern und Wartezeiten für Auto- und Fahrradfahrer zu vermeiden. Sehr schnell wurde allerdings deutlich, dass diese Vorteile mit einem großen Nachteil erkauft worden sind: Wer von der Wennigser Straße aus nach links in die Nienstedter Straße abbiegen möchte, kann den Gegenverkehr aus Richtung Barsinghausen wegen der 90-Grad-Kurve erst sehr spät sehen.

Unübersichtlich: Wer sich der großen Einmündung in der Ortsmitte aus Richtung Wennigsen (rechts) nähert, kann beim Abbiegen den Gegenverkehr erst spät erkennen. Quelle: Andreas Kannegießer

Straßenbauamt lehnt Verkehrsspiegel ab

Mehrfach hatte es in den vergangenen Jahren Ortstermine gegeben, bei denen verärgerte Egestorfer Vertretern von Politik und Verwaltung die Situation aufgezeigt hatten. Die Stadtverwaltung unterstützte von Beginn an die Forderung nach einem Verkehrsspiegel, konnte selbst aber nichts ausrichten. Die Wennigser Straße und die Nienstedter Straße sind Landesstraßen. Das zuständige Landesstraßenbauamt aber lehnt die Installation eines Verkehrsspiegels wegen angeblich mangelnder Effektivität bisher kategorisch ab. Auch die Polizei hält nichts von einem Verkehrsspiegel an dieser Stelle.

Die Stadtverwaltung hat zwischenzeitlich geprüft, ob sie einen Spiegel einfach auf einer eigenen Grundstücksfläche im Einmündungsbereich aufstellen könnte. Der einzige mögliche Platz sei aber für den Spiegel nicht geeignet, berichtet Wolf. „Nun sind wir wieder am Anfang.“

Weiterer Ortstermin angestrebt

Aufgeben will die Stadtverwaltung allerdings noch längst nicht. Nach den Worten des Ersten Stadtrates wäre eine Möglichkeit, die abgebaute Ampel wieder zu installieren. Als Untere Straßenverkehrsbehörde könnte die Stadt diese Ampel von der Politik beschließen lassen und dann anordnen. „Das wäre aber teuer und würde wahrscheinlich ein langwieriges Verfahren bedeuten“, sagt Wolf. Deshalb wolle die Stadt die Ampel möglichst vermeiden. Lieber möchte der Erste Stadtrat zunächst weitere Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde führen, um deren Experten doch noch vom Sinn eines Verkehrsspiegels zu überzeugen. „Wir wollen nochmal einen Ortstermin“, kündigt Wolf an.

Probleme an der Winkelstraße sind gelöst

Eine weitere denkbare Variante ist aus Sicht der Verwaltung die Umgestaltung des Einmündungsbereichs in einen Minikreisel. Platz genug wäre nach Einschätzung der Stadtverwaltung vorhanden, und auch größere Bauarbeiten wären wohl nicht nötig. „Man müsste die neue Verkehrsführung nur auf der Fahrbahn markieren“, sagt Wolf.

Auch an der Einmündung Winkelstraße/Wennigser Straße hatten Linksabbieger jahrelang beklagt, den Gegenverkehr erst viel zu spät wahrnehmen zu können. Dort ist es der Verwaltung gelungen, eine eigene geeignete Fläche auf der Nordseite zu finden, auf der nun ein Verkehrsspiegel aufgestellt worden ist – auch ohne Zustimmung der Landesstraßenbaubehörde.

Zumindest ein Problem ist gelöst: An der Einmündung der Winkelstraße in die Wennigser Straße hat die Stadtverwaltung auf einer eigenen Fläche einen Verkehrsspiegel aufgestellt. Quelle: Andreas Kannegießer

