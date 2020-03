Egestorfer Verband trotzt der Coronakrise

Egestorf

An der Spitze des Verbandes Wohneigentum in Egestorf steht mit Kai Harmsen ein neuer erster Vorsitzender. Harmsen folgt nach einem Beschluss der Mitgliederversammlung von Sonnabend auf Horst Wesemeyer, der sich nach sechs Jahren vom Vereinsvorsitz aus privaten Gründen zurückgezogen hat. Zudem gab Regina Wesemeyer die Schriftführung nach vier Jahren ab. Zur Nachfolgerin wurde Anette Deckert gewählt.

Neuwahlen nicht verschieben

Trotz Coronakrise hat der Verein seine Jahresversammlung sowie die anschließende Feier zum 60-jährigen Bestehen der Ortsgruppe nicht abgesagt. „Dazu hat sich der Vorstand entschieden, weil wir die wichtigen Neuwahlen nicht verschieben wollten“, begründete Horst Wesemeyer diesen Schritt. Bereits vor einiger Zeit habe er angekündigt, den Vorsitz abgeben zu wollen. Dasselbe gelte für Schriftführerin Regina Wesemeyer. „Nun sollen die Positionen auch neu besetzt werden“, sagte der scheidende Vereinschef.

Nach vielen vergeblichen Vorgesprächen habe sich mit Harmsen schließlich doch ein Kandidat für den Vorsitz des 230 Mitglieder starken Vereins zur Wahl gestellt. „Ich finde den Verein und dessen Arbeit toll. Damit es so bleibt, will ich diese neue Aufgabe im Vorstand übernehmen“, sagte Harmsen, der bei einer Enthaltung gewählt wurde.

Jahresbeitrag steigt auf 42 Euro

Mit einem einstimmigen Votum der Mitgliederversammlung übernimmt Anette Deckert künftig die Aufgaben einer Schriftführerin von Regina Wesemeyer. Den vierköpfigen Vorstand des Verbandes Wohneigentum komplettieren der zweite Vorsitzende Hartmut Deckert sowie Kassenwart Dag Benne.

Ebenfalls einstimmig sprach sich die Versammlung für eine Anhebung des Mitgliedsbeitrages um sechs auf 42 Euro pro Jahr aus. Damit folgen die Egestorfer den Beispielen der Siedlergemeinschaften aus Barsinghausen, Hohenbostel und Kirchdorf, die sich ebenfalls für diesen neuen Jahresbeitrag entschieden hatten.

Gegründet am 6. Februar 1960

Im Anschluss an die Regularien feierten die Mitglieder in der Gaststätte Deutsches Haus das 60-jährige Bestehen des Vereins. Auf Initiative von Herbert Großkurth trafen sich einige Egestorfer am 6. Februar 1960 in der Gastwirtschaft Emma-Quelle, um einen eigenen Siedlerbund für die Ortschaft Egestorf zu gründen. Acht Siedler wechselten aus Barsinghausen und Kirchdorf in den neuen Verein, hinzu kamen am Gründungsabend sechs weitere Neumitglieder. Großkurth wurde damals zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Ein Jahr später gehörten dem Egestorfer Siedlerbund bereits 27 Mitglieder an. „In der Versammlung von 1961 ging es unter anderem darum, eine Obstbaumspritze und eine Klärgrubenpumpe für den Verein anzuschaffen“, berichtete Horst Wesemeyer aus den Anfangsjahren.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann