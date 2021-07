Egestorf

Zum dritten Mal in Folge hat die Ernst-Reuter-Schule (ERS) jetzt das Zertifikat „Sportfreundliche Schule“ bekommen. Mit diesem Qualitätssiegel würdigen das Kultusministerium und der Landessportbund den hohen Stellenwert von Sport und Fitness im ERS-Unterrichtsalltag. Nach der lange Corona-Pause hat die Egestorfer Grundschule am Dienstag endlich wieder ein Sportfest auf der benachbarten Anlage des TSV Egestorf feiern können.

Viel Freude an Bewegung

Sportliche Angebote gehören bereits seit vielen Jahren zum Schulprogramm in Egestorf. Dazu gehören laut Schulleiterin Edith Lutterbüse zum Beispiel die Schwimmfeste und Ballturniere sowie die engen Kooperationen mit örtlichen Sportvereinen im Hand- und Fußball, Tischtennis und Tennis. „Außerdem haben wir viele sportliche Lehrkräfte, die zusätzlich solche Dinge wie Joga oder Akrobatik anbieten. Unsere Kinder haben jedenfalls viel Freude an Bewegung“, erläuterte Lutterbüse.

Als Folge der Corona-Krise mit Unterricht auf Abstand blieb auch der Sport auf der Strecke. „Wir haben unseren Sport vermisst. Aber heute geht es wieder los“, sagte die Schulleiterin am Dienstag, als sich die rund 120 Kinder aus den dritten und vierten Klassen zum Laufabzeichen auf dem TSV-Sportplatz an der Ammerke trafen. Alle Jungen und Mädchen absolvierten dabei unterschiedlich lange Laufstrecken – je nach ihren persönlichen Fähigkeiten. Die ersten und zweiten Klassen der ERS laufen zu einem späteren Zeitpunkt.

Bereits im Sommer 2011 wurde die Ernst-Reuter-Schule zum ersten Mal als sportfreundliche Schule vom niedersächsischen Kultusministerium und vom Landessportbund (LSB) Niedersachsen ausgezeichnet. Seitdem darf die Egestorfer Grundschule dieses Zertifikat tragen.

Fußballer laufen 3000 Kilometer

Sportlich haben sich auch die Fußballer des TSV Wennigsen kräftig ins Zeug gelegt, um die ERS zu unterstützen. Spieler der ersten und der zweiten Herrenmannschaft traten im Mai zu einem Spendenlauf an. Lokale Sponsoren stellten Geldbeträge für die absolvierten Strecken zur Verfügung. „Nach Abschluss der Aktion kamen wir Ende Mai auf eine Gesamtleistung von etwa 3000 Kilometern, die einen Betrag von 2000 Euro einbrachte“, erläuterte TSV-Trainer Michael Wildung.

Je 1000 Euro erhalten die Ernst-Reuter-Schule in Egestorf sowie die Grundschule in Wennigsen. Wildung überreichte am Dienstag einen symbolischen Scheck gemeinsam mit TSV-Spieler Kim-Luca Laubscher an ERS-Leiterin Edith Lutterbüse. Mit einer persönlichen Laufstrecke von 350 Kilometern gehörte Laubscher zu den fleißigsten TSV-Akteuren beim Sponsorenlauf.

„Mit dem Geld wollen wir auf jeden Fall unsere sportlichen Fitness- und Bewegungsangebote an der Schule unterstützen“, kündigte die Schulleiterin an.

Von Frank Hermann