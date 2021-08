Auf dem Nienstedter Pass am Ortsrand von Egestorf ist am Sonntagabend ein dreister Versuch einer Unfallflucht gescheitert, weil sich das Fahrzeug in einer Leitplanke verkeilt hatte. Zudem versuchte ein Angehöriger des betrunkenen Unfallfahrers, die Polizei hinters Licht zu führen, indem er behauptete, er habe das Fahrzeug gesteuert.