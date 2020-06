Club sucht zweiten Investor für Golfplatz-Projekt

Egestorf

Der 1. Golfclub aus Gehrden treibt seine Zukunftspläne für den Bau einer eigenen Golfanlage in Egestorf voran. Für das 3-Millionen-Euro-Projekt steht dem Club nach Angaben von Vizepräsident Volker Tuchhardt ein Investor fest zur Seite. Zwar sei ein zweiter Geldgeber, der zunächst Interesse an dem Vorhaben gezeigt hatte, mittlerweile abgesprungen – „aber wir sind zuversichtlich, bei unseren bundesweiten Gesprächen die nötigen Investoren von unserem Projekt zu überzeugen“, sagt Tuchhardt.

Landwirt will verkaufen

Zum Konzept des Clubs mit seinen rund 300 Mitgliedern gehört die Übernahme einer landwirtschaftlichen Hofstelle sowie von rund 40 Hektar Ackerfläche am nördlichen Ortsrand von Egestorf. Der Eigentümer Gerd-Heinrich Speer will die Landwirtschaft aufgeben und das Areal an den Gehrdener Golfclub abgeben. „Allerdings mit der Erwartung, dass wir bis Ende 2020 oder Anfang 2021 zu einer Übereinkunft kommen. Darum arbeiten wir gemeinsam mit Hochdruck an einer Lösung“, erläutert der Vizepräsident.

Anzeige

Geplant seien weiterhin eine Neun-Loch-Anlage sowie ein Sechs-Loch-Übungsplatz, eine Indoor-Anlage und eine sogenannte Driving-Range zum Abschlagtraining. Auf der jetzigen Hofstelle solle das künftige Clubhaus mit Fitnessstudio und Indoor-Anlage entstehen. Laut Tuchhardt bilden das Golfareal auf der Ackerfläche und das Clubhaus auf der Hofstelle zwei unterschiedliche Planungseinheiten.

Weitere NP+ Artikel

„Das sind zwei Paar Schuhe. Für jeden dieser beiden Abschnitte benötigen wir einen Investor. Nach den ersten Sondierungen steht ein Investor weiterhin zu uns. Den zweiten potenziellen Partner suchen wir noch“, betont der Club-Vize. In der Corona-Krise sei es zu Verzögerungen gekommen. Aber an der grundsätzlichen Ausrichtung werde nicht gerüttelt.

Golf mit Eventcharakter

Für den Gehrdener Club gehe es darum, Sport und Freizeiterlebnis miteinander zu verbinden. Angebote mit Event-Charakter sollen laut Tuchhardt dazu beitragen, verstärkt junge Menschen und Familien für den Golfsport zu begeistern: „Wir setzen auf Freizeitvergnügen und Freude statt auf Handicap-Jagd.“

Diese Strategie finde sich auch in den Zukunftsplanungen für den künftigen Standort in Egestorf wieder. Ohnehin sei die Gegend im Calenberger Land derzeit noch ein weißer Fleck in der Golflandschaft. „Fachleute haben uns bestätigt, dass es hier Potenzial für einen eigenen Golfclub gibt, sofern er sich von den üblichen Konzepten der Nachbarvereine abhebt“, sagt der Vizepräsident. Für die weitere Entwicklung des Clubs habe das Projekt in Egestorf höchsten Bedeutung. Unterstützung holen sich die Gehrdener dabei von mehreren fachkundigen Beratern aus der Golfszene.

Golfer brauchen Geduld

Dennoch müssten die Golfer auch Geduld aufbringen. Denn eine weitere Entwicklungs- und Vorbereitungsphase von drei bis fünf Jahren sei durchaus realistisch. „Schließlich benötigen wir einen Bebauungsplan und zusätzliche Planungsprozesse, um unser Vorhaben umsetzen zu können“, erläutert Volker Tuchhardt.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann