Nachrichten Egestorf - Fehlalarm im Supermarkt löst Feuerwehreinsatz aus Zwei Einsätze binnen weniger Stunden haben die Feuerwehr Egestorf am Sonntag auf Trab gehalten. Erst handelte es sich um einen Fehlalarm, später musste ein Feuer am Bahnhof gelöscht werden.

In dieser Mobiltoilette am Bahnhof Egestorf ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Feuerwehr