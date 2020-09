Eckerde

Diese Entscheidung stimmt alle Freunde des karnevalistischen Humors traurig: Als Folge der Einschränkungen in der Corona-Krise haben die 99er Narren aus Eckerde jetzt in einer Vorstandssitzung beschlossen, die Karnevalssession 2020/21 ruhen zu lassen und alle bislang geplanten Veranstaltungen in der sogenannten fünften Jahreszeit abzusagen. Damit steht fest, dass zum Beispiel die symbolische Übernahme des Rathausschlüssels am 11. November ebenso ausfällt wie die große Karnevalssitzung im Februar 2021.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie erwartet der Verein in absehbarer Zeit keine deutlichen Entspannungen für das öffentliche Leben. Weiterhin gelten strenge Regeln mit Hygienevorschriften, Mindestabständen, Beschränkungen der Personenzahl sowie Tanz- und Gesangsverboten. „Eine Karnevalssession, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen- und liebengelernt haben, ist daher diesmal nicht möglich“, erläutert Roswitha Müller, Sprecherin der 99er Narren.

Gesundheit im Vordergrund

Gestrichen seien außer der Schlüsselübernahme und der Karnevalssitzung unter anderem auch die Mitgliederversammlungen, der Sessionsauftakt am 11. November in der Alten Schule, die Aktionen an Weiberfastnacht sowie das Waschen der Geldbörsen mit Kranzniederlegung und Fischessen an Aschermittwoch. „Diese Schritt bedauern wir allen sehr. Aber die Gesundheit eines jeden Einzelnen steht im Vordergrund und wird von uns respektiert“, sagt Müller.

