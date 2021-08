Eckerde

Mit einem Festakt unter freiem Himmel im Garten hinter der Alten Schule in Eckerde hat die SPD-Abteilung Goltern am Donnerstagabend ihr 75-jähriges Bestehen begangen. Außer den Mitgliedern feierten auch Vertreter des SPD-Stadtverbandes sowie der anderen Ortsvereine aus dem Raum Goltern mit.

Der SPD-Ortsverein Goltern war am 2. Februar 1946 in Nordgoltern gegründet worden, wie Abteilungsvorsitzender Stephan Täger in seinem Rückblick berichtete. Wenig später hätten SPD-Mitglieder dann auch den TSV Goltern gegründet. Die Erkenntnisse über die Anfangsmonate ihres Bestehens verdankt die heutige Abteilung einem Protokollbuch aus dem Gründungsjahr, das der verstorbene frühere Landtagsabgeordnete Udo Mientus der Abteilung geschenkt hatte.

Vorsitzende prägen die Entwicklung

Stark geprägt worden sei die SPD in Goltern in den folgenden Jahrzehnten von ihren Vorsitzenden Wilhelm Kruse – dem späteren Golterner Bürgermeister – sowie Erich Senft, berichtete Täger. Die damals noch selbstständige Gemeinde Goltern hatte in den 1960er Jahren hohe Gewerbesteuereinnahmen und konnte deshalb ihre Infrastruktur – mit Freibad, Bezirkssportanlage und gemeindeeigenen Wohnungen – wegweisend für andere Kommunen entwickeln. An allen Entscheidungen sei die SPD maßgeblich beteiligt gewesen, schilderte Täger.

Seit den 1990er Jahren ist die SPD-Abteilung nacheinander von Heide Hamann, Wolfgang Baum und Michael Gertich geführt worden, ehe Täger im vergangenen Jahr den Staffelstab übernahm. Der Vorsitzende würdigte das gute Verhältnis und die Kooperation aller Vereine und Parteien im Bereich der Altgemeinde Goltern. Nur so sei es auch möglich, Großprojekte wie etwa den Bau des gemeinsamen Feuerwehrhauses für Nord- und Großgoltern voranzubringen.

Der SPD-Bezirksvorsitzende Matthias Miersch hielt die Festrede. Er sei stolz darauf, einer Partei anzugehören, die in den mehr als 150 Jahren ihres Bestehens niemals ihren Namen verändern musste, sagte er. Miersch erinnerte auch daran, dass zur Zeit der Gründung der SPD Goltern „eines der dunkelsten Kapitel“ der deutschen Geschichte gerade beendet gewesen sei. Dass es heute Vereine und Verbände und andere demokratische Institutionen gebe, sei keineswegs selbstverständlich, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Wir müssen für die Demokratie jeden Tag eintreten“, appellierte er.

Im Rahmen des Festaktes wurden vier Abteilungsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Am längsten mit von der Partie sind Michael Rasser (50 Jahre) und Michael Gertich (35 Jahre). Urkunden und Blumen gab es darüber hinaus auch für Norbert Steinbach und Lars Erik Lange.

Abteilungsvorsitzender Stephan Täger (rechts) und SPD-Bezirksvorsitzender Matthias Miersch (Mitte) zeichnen Michael Rasser für 50-jährige Mitgliedschaft aus. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer