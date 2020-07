Eckerde

Die Barsinghäuser Stadtwerke sind dabei, die Leistungsfähigkeit der Förderbrunnen rund um das Eckerder Grundwasserwerk zu steigern. Derzeit wird der größte der sechs Tiefbrunnen, der Brunnen IV, komplett neu gebaut.

Die Eckerder Tiefbrunnen fördern Wasser aus dem Grundwasserleiter im Urstromtal zwischen Deister und Stemmer Berg hinauf. Allerdings lässt die Ergiebigkeit von Tiefbrunnen im Laufe der Jahre nach, weil sich die Brunneneinläufe in der Tiefe zunehmend mit Schlamm oder Feststoffen zusetzen. Das hat dazu geführt, dass der Doppelbrunnen IV in den vergangenen Jahren längst nicht mehr an seine genehmigte Förderkapazität herankam, wie der technische Leiter der Stadtwerke, Torsten Holzhausen, und Wassermeister Heiko Bartling erläutern.

Bohrung reicht 20 Meter tief

„Der Brunnen IV ist unser wichtigster Brunnen“, sagt Holzhausen. Genehmigt sei eine Fördermenge von zweimal 70 Kubikmeter pro Stunde. „Er hat zuletzt aber nur noch 30 Kubikmeter pro Stunde gebracht“, berichtet der technische Leiter.

Die Stadtwerke haben wenige Meter vom alten Brunnen entfernt nun eine ganz neue Doppelbohrung in den Untergrund treiben lassen. Der neue Brunnenschacht hat einen Durchmesser von zwei Metern und reicht rund 20 Meter tief hinab. „Ab etwa zehn Metern Tiefe beginnt der Grundwasserleiter“, sagt Holzhausen. Die äußere Brunnenwand sei in der Tiefe geschlitzt, um das Wasser in den Brunnen hineinlaufen zu lassen.

Normalerweise wird in Tiefbrunnen eine Kiesschüttung verwendet, um Schlamm und Fremdstoffe außen vor zu halten. In dem neuen Brunnen setzen die Stadtwerke stattdessen auf eine Füllung mit gläsernen Perlen. An der sehr glatten Oberfläche der Perlen könnten Fremdstoffe längst nicht so leicht anhaften wie an kleinen Steinen, erläutern Holzhausen und Bartling. Die Folge: Der Brunnen bleibe wahrscheinlich deutlich länger leistungsfähig als bei der Verwendung von Kies als Filtermaterial. Entsprechende Erfahrungen hätten die Stadtwerke schon bei der Sanierung des Brunnens V vor rund vier Jahren gesammelt.

Im Grundwasserwerk Eckerde bereiten die Stadtwerke das Trinkwasser auf, das in den benachbarten Tiefbrunnen gefördert wird. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Neuer Brunnen kostet 300.000 Euro

In die Kompletterneuerung des Brunnens IV investieren die Stadtwerke immerhin rund 300.000 Euro. Die Bohrarbeit in dieser Dimension sei aufwendig und nur etwas für spezialisierte Unternehmen. „Das können nicht so viele Firmen“, sagt Holzhausen. Der neue Brunnen ist inzwischen nahezu fertig. In den nächsten Tagen muss nur noch eine Abdeckung in der Art einer Fertiggarage über dem Brunnenschacht und den Pumpen aufgesetzt werden. Darin werde auch der Schaltschrank für den Brunnen installiert, wie die beiden Mitarbeiter der Stadtwerke erläutern.

Die Stadtwerke setzen bei der Trinkwasserversorgung der Stadt Barsinghausen auf einen Mix aus Grundwasser aus Eckerde sowie Quellwasser, das im Deister gefördert wird. Die Eckerder Grundwasserleiter sind auch in trockenen Jahren ergiebig genug, um die üblichen Schwankungen beim Quellwasserzufluss aus dem Deister ausgleichen zu können. „Der Grundwasserstand ändert sich nur mit einer großen zeitlichen Verzögerung“, sagt Holzhausen. Derzeit liege der Stand etwas unterhalb des langjährigen Mittels. „Das ist aber nicht dramatisch.“

Probleme bereiten den Stadtwerken derzeit nicht die Eckerder Tiefbrunnen, sondern die begrenzte Aufbereitungskapazität des in die Jahre gekommenen Wasserwerks. Die Enthärtungsanlagen im Werk schafften lediglich noch rund 270 Kubikmeter pro Stunde, erläutern Holzhausen und Bartling. „Deshalb haben wir im Sommer manchmal Probleme bei Verbrauchsspitzen“, betont Bartling. Die Verantwortlichen der Stadtwerke hoffen deshalb, dass der inzwischen beschlossene Neubau des Grundwasserwerks so schnell wie möglich realisiert werden kann.

Von Andreas Kannegießer