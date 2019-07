Eckerde

Zwei Ortsfeuerwehren sind am Freitagmittag gegen 13 Uhr in Eckerde bei einer technischen Hilfeleistung im Einsatz gewesen. Nach Mitteilung der Einsatzkräfte war eine Person in einer Wohnung gestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen, um die Haustür zu öffnen. Durch das Fenster konnten die Feuerwehrleute aber Kontakt zu dem Unfallopfer halten. Mit einem Spezialgerät öffneten sie dann die Wohnungstür und bereiteten so dem Rettungsdienst den Weg. Später leisteten die Feuerwehrleute den Sanitätern auch noch Trageunterstützung. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Mit dabei waren zwölf Aktive der Feuerwehren aus Eckerde und Großgoltern mit drei Fahrzeugen.

Weitere aktuelle Meldungen finden Sie in unserem Polizeiticker für Barsinghausen.

Von Andreas Kannegießer