Mehrere Hundert Besucher haben am Sonntag den zweiten Tag des Sommerlaune-Festivals mit leckeren Foodtruckspeisen und -getränken sowie mit Antikmarkt und Unterhaltung auf dem Rittergut I in Barsinghausen-Eckerde genossen.

Am zweiten Tag des Sommerlaune-Festivals kommen viele Besucher auf das Rittergut in Eckerde, um die Speisen in der Sonne zu genießen. Quelle: Frank Hermann