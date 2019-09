Eckerde

Die Idee, jungen Leuten eine Bühne zu geben und eine weitere, die Oper zu Menschen zu tragen, die sonst nicht in die Oper nach Hannover fahren, führte vor zwölf Jahren zur ersten Oper auf dem Lande. Dietrich von Heimburg, der am Sonnabend die Gäste in seinem historischen Gutspark des Rittergutes Eckerde I zur Premiere des diesjährigen Programms „Von Hexen und Zauberern“ begrüßte, dankte allen Mitwirkenden und Förderern. Besonders freute er sich über die Anwesenheit von Hans-Peter Lehmann, des Ideengebers und damaligen Intendanten der Niedersächsischen Staatsoper Hannover.

„Die Einheit der Künste in dieser gestalteten Natur zu erleben, die ihrerseits ein Gartenkunstwerk ist, das ist ein Genuss für alle Beteiligten“, so hatte es Hans-Peter Lehmann bei der ersten Veranstaltung 2008 auf den Punkt gebracht. „Damals wurden zwei Opern, unterbrochen von einer längeren Pause, verkürzt inszeniert“, berichtete Charlotte von Klitzing. Gemeinsam mit ihrem Mann Max steht sie der Stiftung Edelhof Ricklingen vor. Diese organisiert die Opernaufführungen, von denen jährlich jeweils zwei in Eckerde und in Ricklingen stattfinden. „Wir sind wieder ausverkauft“, berichtete sie nicht ohne Stolz.

Die Premiere der Oper auf dem Lande ist mit 300 Gästen ausverkauft. Quelle: Maike del Rio

Konzept seit vielen Jahren bewährt

Das Konzept wurde im zweiten Jahr geändert, doch seitdem beibehalten. „Es gibt immer ein Motto, das gemeinsamen Überlegungen der musikalischen Leiter Matthias Wegele und Burkhard Bauche sowie von Renate Rochell, die für die Regie des Opernstückes zuständig ist, entspringt“, erläuterte von Klitzing. Im ersten Teil würden Lieder zum Thema dargeboten. „Den zweiten Teil bildet unverändert eine verkürzte Oper.“

Der erste Teil der Veranstaltung wurde im Park des Rittergutes präsentiert. Das Publikum saß unter Schatten spendenden Bäumen und blickte über eine Wasserfläche auf das siebenköpfige Orchester unter der Leitung von Burkhard Bauche. Dieser führte mit Witz und als Zauberer verkleidet durch das Programm. Für die erkrankte Sopranistin Judith Hilgers sang Franziska Giesemann. Dabei schlüpfte sie im zweiten Teil der Veranstaltung, in der Teile der Oper „Hänsel und Gretel“ nach der Musik von Engelbert Humperdinck geboten wurden, in die Rollen der Mutter, des Sandmanns und des Taumännchens.

Solisten überzeugen mit ihrer Professionalität

Bariton Johannes Schwarz präsentierte unter anderem die Ballade „Der Zauberlehrling“ und den „Totentanz“, bevor er im Opernstück den Vater gab. Paula Meisinger spielte und sang den Hänsel, nachdem sie im ersten Teil „Der Zwerg“ vorgetragen und gemeinsam mit Katharina Andersson und Franziska Giesemann ein Lied aus der Zauberflöte präsentiert hatte. Gemeinsam war den mit Ketevan Chuntishvili – die im anschließenden Stück die Gretel sang und spielte – insgesamt fünf Solisten das Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Alle fünf profitierten spürbar von bereits erworbener Bühnenerfahrung und Professionalität. Gleiches galt für das Bläserensemble des Hannover Festival Orchesters.

Hannahs Singers wirken mit

Den zweiten Teil eröffneten 15 Mädchen der Hannahs Singers des Hannah-Arendt-Gymnasiums mit dem Zungenbrecher „Supercalifragilisticexpialigetisch“. Ihre Leiterin Katharina Kuckel und Dirigent Matthias Wegele hatten ihnen damit kein einfaches Stück ausgesucht, das sie jedoch gut meisterten. Auch im anschließenden Opernstück waren die Mädchen immer wieder als Engel oder Kinder präsent. Die zweite Bühne befand sich im Hof des Anwesens. Die Kulisse bildete das altehrwürdige Gutshaus selbst, liebevoll geschmückt mit großen Lebkuchen. Auch die verkürzte Darbietung der Opernfassung von Hänsel und Gretel erhielt durch das besondere Ambiente ihren einmaligen Reiz. Die rund 300 Gäste genossen die Aufführung im kühlen Schatten und spendeten den Künstlern und Beteiligten anschließend lang anhaltenden Applaus.

Im zweiten Teil der Veranstaltung dirigiert Matthias Wegele das Orchester und auch die Hannah Singers. Quelle: Maike del Rio

Von Maike del Rio