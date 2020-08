Eckerde

Aus noch unbekannten Gründen ist am Montagabend auf dem Parkplatz am sogenannten Rottekuhle-Wäldchen bei Eckerde illegal entsorgtes Stroh und Unrat in Brand geraten. Gegen 20.40 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Eckerde alarmiert, nachdem deren stellvertretender Ortsbrandmeister das Feuer bei einem Spaziergang mit seinem Hund entdeckt hatte. Den Einsatzkräften gelang es an der Rottekuhle schnell, das noch recht kleine Feuer zu löschen, bevor größerer Schaden entstand. Dazu seien 400 Liter Wasser eingesetzt worden, berichtet die Feuerwehr. Auch die Umgebung sei vorsorglich gründlich gewässert worden. Im Einsatz waren sechs Aktive mit einem Löschfahrzeug.

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Parkplatz an der Rottekuhle sehr häufig Schauplatz illegaler Müllentsorgungen. In kurzen Abständen würden dort besonders häufig Rasen- und Grünschnitt und auch Stroh in großen Säcken entsorgt. Die Eckerder Feuerwehr hat den städtischen Baubetriebshof über das Problem informiert.

Von Andreas Kannegießer