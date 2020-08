Mirjana und Sonja Schütze richten zum zweiten Mal ein Sommerlaune-Festival auf dem Rittergut der Familie von Heimburg in Eckerde aus: Rund zehn Foodtrucks und Verkaufsstände servieren am 5. und 6. September ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Und noch viel mehr sorgt für ein besonderes Ambiente auf dem Rittergut.