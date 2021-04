Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen legt einen dritten Corona-Hilfsfonds mit einem Volumen von 200.000 Euro auf, um örtliche Vereine und Verbände zu unterstützen, die im Zuge der Pandemie in existenzielle finanzielle Nöte geraten sind. Nachdem der Rat der Stadt den dritten Hilfsfonds bereits im März beschlossen hatte, sind nun auch die Voraussetzungen fixiert worden, unter denen Hilfe gewährt wird. Der Rat hat dazu eine Richtlinie verabschiedet, wie Vereine und Verbände ihre Hilfsbedürftigkeit nachzuweisen haben.

Unterstützungsanträge samt Nachweisen von Vereinen und Verbänden nimmt die Stadtverwaltung zunächst bis zum 7. Mai entgegen. Das Geld kann allerdings noch nicht kurzfristig ausgezahlt werden, solange der zweite städtische Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 noch nicht von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt worden ist.

Stadt will ehrenamtliche Strukturen erhalten

„Wir wollen die gewachsene Vereinslandschaft in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales mit ihren zahlreichen engagierten Personen erhalten, da sie gemeinsam einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten“, sagt Bürgermeister Henning Schünhof (SPD). Dazu sei die Einrichtung des dritten Hilfsfonds „ein weiterer wichtiger Schritt“.

Die Stadtverwaltung möchte diesmal unbedingt ein einheitliches Verfahren bei der Vergabe der Unterstützungsleistungen etablieren, wie Sportamtsleiterin Nadin Quest erläutert. Dazu dienten die Richtlinie sowie ein Antragsformular, sagt sie. Beides sei auf der städtischen Homepage abrufbar.

Empfänger müssen gemeinnützig sein

Die Soforthilfe wird in Form einer Einmalzahlung als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Existenzsicherung gewährt. Anspruchsberechtigt sind gemäß der neuen Richtlinie ausschließlich Vereine, die ihren Sitz in der Stadt Barsinghausen haben, im Vereinsregister des Amtsgerichts eingetragen und zudem vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind. Sofern es sich um Sportvereine handelt, müssen diese außerdem Mitglied im Sportring Barsinghausen sein.

Die hilfesuchenden Vereine müssen nachweisen, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende Wirtschaftslage oder in einen Liquiditätsengpass geraten sind. Diese Situation müsse aus der Corona-Pandemie resultieren und dürfe nicht bereits vor März 2020 bestanden oder sich abgezeichnet haben, wie die Stadtverwaltung erläutert. Bürgermeister Schünhof betont, dass es Ziel der Verwaltung sei, die beantragten Summen nach der Genehmigung des Haushalts so schnell wie möglich auszuzahlen.

Ziel ist mehr Gerechtigkeit

Mit den neuen Vorgaben will die Stadtverwaltung mehr Gerechtigkeit schaffen und Kritik am Vergabeverfahren diesmal vermeiden. Die Stadt Barsinghausen hatte im vergangenen Jahr erstmals im Mai einen Corona-Hilfsfonds für örtliche Vereine aufgelegt. Damals waren sehr zügig und offenbar ohne weitere Prüfungen 201.000 Euro ausgezahlt worden. Im Spätsommer war das Programm nochmals nachgebessert worden, nachdem über die Sommermonate weitere Anträge mit der Bitte um Unterstützung bei der Stadt eingegangen waren. Insgesamt hat die Stadt im vergangenen Jahr rund 280.000 Euro an Corona-Hilfen an Vereine ausgezahlt.

Kritik hatte sich daran entzündet, dass der Rat der Stadt die Anträge im vergangenen Jahr zu wenig geprüft und unter dem Eindruck der Pandemie einfach durchgewunken habe. Die großen Sportvereine hatten vom ersten und zweiten Corona-Hilfsfonds vorrangig profitiert, aber auch diese in ganz unterschiedlichem Ausmaß: Der TSV Kirchdorf als Spitzenreiter in der Empfängerliste hatte seinen Bedarf selbst auf rund 45.000 Euro beziffert. Der TSV Goltern hatte rund 19.000 Euro kassiert. Der TSV Barsinghausen hatte 14.150 Euro beantragt und erhalten, der TSV Egestorf nur rund 9500 Euro.

Andreas Kannegießer