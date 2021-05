Drei neue Corona-Fälle in Barsinghausen

Barsinghausen

Im Barsinghäuser Stadtgebiet sind von Donnerstag auf Freitag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes der Region Hannover liegt die Zahl der akuten Infektionsfälle unverändert bei 31, weil gleichzeitig drei zuvor infizierte Personen als wieder genesen gelten und damit aus der Statistik herausgefallen sind.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der das Infektionsgeschehen mit anderen Kommunen vergleichbar macht, ist in Barsinghausen leicht von 40,0 am Donnerstag auf 37,2 am Freitag gesunken. Regionsweit liegt der Durchschnittswert nun bei 29,5 (Vortag 35,1). Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 1060 Menschen in Barsinghausen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer