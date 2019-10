Pastor Jürgen Holly hat am Sonntag nach dem Gottesdienst die Fotoausstellung „Hässliches Erntlein“ in der Klosterkirche Barsinghausen eröffnet. Mehr als 60 Fotos zeigen skurril oder originell gewachsenes Obst und Gemüse. Die Ausstellung soll darauf hinweisen, dass Lebensmittel abseits der optischen Norm häufig in der Abfalltonne landen.