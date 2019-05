Barsinghausen

Neugierig inspizierte der zweijährige Lukas die Löcher in den Röhrchen. Aber in dem neuen Insektenhotel, das sich der Barsinghäuser Waldkindergarten vor kurzem gebaut hat und das am Sonntagnachmittag beim Deistertag offiziell eröffnet wurde, hat sich offensichtlich noch kein Krabbler oder Summer einquartiert. „Abwarten. Es ist noch ziemlich kalt. Hier tut sich bestimmt bald was“, sagte seine Mama Johanna Engler, die zum Vorstand des Waldkindergartens gehört. Sie schaute in einem anderen Baumstamm nach – und siehe da: Dort waren die ersten Zimmer und Nistgänge bereits belegt.

Raus ins Grüne... Quelle: Jennifer Krebs

Der Waldkindergarten Barsinghausen beteiligte sich zum ersten Mal am Deistertag und veranstaltete am Sonntag eine Art Tag der offenen Tür, „um zu zeigen, wie es hier bei uns so ist“, sagte Vorsitzende Corinna Meyer. Das Grundstück liegt zwischen dem Bullerbachtal und der Siedlung Höhenluft. Nebenan befinden sich eine Pferdekoppel und der beschilderte Waldlehrpfad der Naturfreunde. Für seine Besucher heizte der Waldkindergarten am Deistertag den Lehmofen an und backte darin Flammkuchen. Die Kinder konnten klettern.

Die Insektenhotels und auch die neue Blumenwiese sind Projekte, die der Waldkindergarten zusammen mit dem Naturschutzbund und den Niedersächsischen Landesforsten umgesetzt hat. „Es geht um Nachhaltigkeit“, sagt Engler. Nicht nur bei diesen Projekten, sondern generell. Die Kinder sollen eine Verbindung zur Natur aufbauen. „Bei uns zu Hause wird momentan jeder Käfer gerettet und nicht einfach achtlos draufgetreten“, sagt Meyer. Ihr Sohn ist fünfeinhalb Jahre alt, die Tochter zehn Monate. Auch sie wird bald Kind im Waldkindergarten sein.

Bitte einsteigen: Mit der Grubenbahn geht's am Deistertag in den Klosterstollen. Quelle: Jennifer Krebs

Und was war am Deistertag in Barsinghausen sonst noch los? Mit der Grubenbahn ging es über 1400 Meter tief in den alten Klosterstollen. Einfahrten gab es den ganzen Tag über – Bergbau zum Anfassen. Ein Spaziergang führte zur Barsinghäuser Schweiz, den ehemaligen Steinbrüchen. Viele Ausflügler zog es außerdem zum Frühschoppen zum Nordmannsturm mit einem fantastischen Blick ins Tal von der 19 Meter hohen Aussichtsplattform.

Von Jennifer Krebs