Barsinghausen

In den nächsten Tagen erhalten mehr als 3000 Barsinghäuser Senioren im Alter ab 80 Jahren einen Brief von der Stadt Barsinghausen mit Informationen über die Corona-Schutzimpfungen. Dazu gehören Hinweise zu Terminvergaben und zur Erreichbarkeit des Impfzentrums auf dem Messegelände in Laatzen. Als Ansprechpartner bei Fragen und für Hilfestellungen stehen auch Mitglieder des Barsinghäuser Seniorenrates bereit.

Unterstützung angeboten

„Wir haben der Stadt unsere Unterstützung angeboten und übernehmen jetzt einen Teil der Telefonberatung“, erläutert Horst Petersmann vom Vorstand des Seniorenrates. Gemeinsam mit Gisela Maas und Friedrich Prasse, die ebenfalls der Seniorenvertretung angehören, koordiniert Petersmann insbesondere einen ehrenamtlichen Fahrdienst unter Federführung der Regions-Verkehrswacht.

Dieser Fahrdienst solle jedoch nur in Notfällen oder Ausnahmesituationen für die Fahrt zum Impfzentrum und zurück in Anspruch genommen werden – um das Infektionsrisiko für die freiwilligen Fahrer aus den Reihen der Verkehrswacht möglichst gering zu halten. Zudem bestehe für Senioren unter Umständen die Möglichkeit, sich vom Hausarzt eine Transportbescheinigung ausstellen zu lassen und auf die Dienste eines Taxi- oder Beförderungsunternehmens zurückzugreifen. Die Kosten werden dann von der jeweiligen Krankenkasse übernommen.

Viele offene Fragen

Der Seniorenrat unterstützt die Stadt Barsinghausen bei Fragen zu den geplanten Corona-Schutzimpfungen. Quelle: Privat (Archiv)

„In den letzten Tagen haben wir schon mehrfach Anfragen von älteren Barsinghäusern zu den Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Da gibt es viele offene Fragen und Unsicherheiten, vor allem auch wegen der Terminvergabe“, sagt Horst Petersmann. Allerdings könnten weder der Seniorenrat noch die Stadt Barsinghausen einen Termin zur Impfung vergeben. Dafür sei allein die Region Hannover zuständig.

Für Fragen insbesondere zum ehrenamtlichen Fahrdienst für über 80-Jährige stehen Horst Petersmann unter Telefon (05105) 84184, Gisela Maas unter Telefon (05105) 5917667 sowie Friedrich Prasse unter Telefon (0177) 9661439 zur Verfügung. Zudem ist der Seniorenrat auch per E-Mail erreichbar unter der Adresse seniorenrat-barsinghausen@web.de.

Informationen und Tipps

Im Brief der Stadt Barsinghausen an die Senioren ab 80 Jahren hat die Verwaltung nach Angaben des Ersten Stadtrates Thomas Wolf umfangreiche Informationen und Tipps zusammengestellt, um möglichst im Vorfeld alle Fragen zu den Impfungen klären zu können. Die Termine im Impfzentrum werden grundsätzlich auf zwei Wegen vergeben: Unter der Telefonnummer (0800) 9988665 sowie online auf der Internetseite www.impfportal-niedersachsen.de. Allerdings bestehen mittlerweile lange Wartelisten.

Von Frank Hermann