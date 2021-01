Barsinghausen

Im Barsinghäuser Kursana-Seniorendomizil am Deisterplatz ist die Freude groß: In der Pflegeeinrichtung sind auch bei einem weiteren Reihentest aller Bewohner sowie der Bediensteten in dieser Woche keine Infektionsfälle mit dem Coronavirus mehr nachgewiesen worden. Alle Abstriche seien negativ verlaufen, teilt die Gesundheitsbehörde der Region Hannover mit.

Damit ist es der Einrichtung gelungen, einen Massenausbruch in dem Pflegeheim zu verhindern. Das Coronavirus war Ende Dezember von einem Mitarbeiter des Reinigungsteams in die Einrichtung eingeschleppt worden. In der Folge haben sich aber lediglich zwei Bewohner mit dem Virus angesteckt.

Angehörige können Besuchstermine machen

Seit Donnerstag ist die strenge Abschottung des Pflegeheimes nach außen aufgehoben, wie die Gesundheitsbehörde der Region mitteilt. Angehörige von Bewohnern berichten, dass sie Termine für Besuche in dem Heim für die Zeit ab Montag kommender Woche vereinbaren können. Auch sonst ändert sich für die Bewohner einiges: Sie dürfen sich wieder im Speisesaal treffen und dort gemeinsam essen, die strenge Quarantäne auf den Zimmern ist beendet.

„Wir freuen uns mit den Bewohnern und ihren Angehörigen, dass unser Haus wieder coronafrei ist“, sagt Kursana-Direktorin Isabel Breuherr. Die Einrichtungsleiterin dankt ihrem Mitarbeiterteam, das „einen tollen Job gemacht“ habe, und dem Gesundheitsamt „für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung“.

Noch nicht ganz so weit auf dem Weg zurück zur Normalität ist das Barsinghäuser Marienstift. In der Seniorenpflegeeinrichtung hatten sich seit Weihnachten nach und nach 29 der insgesamt 40 Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt, auch ein erheblicher Teil der Bediensteten war infiziert. Vier infizierte Bewohner sind gestorben. Bei einem weiteren Reihentest in dieser Woche lagen laut Gesundheitsbehörde – wie schon in der Woche davor – noch fünf positive Testergebnisse vor. Die Einrichtung sei noch so lange für Besucher geschlossen, bis die Quarantänezeit abgelaufen sei, berichtet Regionssprecher Christoph Borschel.

Zahl der akut Infizierten sinkt im Stadtgebiet

Zum Ende der Woche hat sich die Pandemielage in Barsinghausen insgesamt leicht entspannt. Der für die Beurteilung der Situation wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Freitag – genau wie am Vortag – bei 102,9. Noch am Dienstag hatte der Inzidenzwert bei 128,6 gelegen. Mit dem aktuellen Wert belegt Barsinghausen zurzeit Platz 14 unter den 21 Regionskommunen.

Auch die Zahl der akuten Corona-Fälle sinkt in Barsinghausen seit Tagen stetig: Nach Mitteilung der Region Hannover waren am Freitag 93 akute Infektionsfälle registriert, zwei weniger als am Vortag. Von Donnerstag auf Freitag sind drei neue Infektionsfälle im Barsinghäuser Stadtgebiet bei Tests nachgewiesen worden, gleichzeitig sind aber fünf Betroffene als wieder genesen aus der Statistik herausgefallen.

26 Todesopfer seit Pandemiebeginn

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind nach Mitteilung der Regionsverwaltung 26 Menschen in Barsinghausen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Zuletzt seien keine weiteren Todesfälle aus Barsinghäuser Senioreneinrichtungen gemeldet worden, betont Regionssprecher Christoph Borschel.

