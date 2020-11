Barsinghausen

Auch am Wochenende hat die Polizei ihre Kontrollen bezüglich der geltenden Corona-Beschränkungen verstärkt – und in Barsinghausen zwei Verstöße festgestellt. Bei der Polizei war am Sonnabend ein Hinweis auf eine Gartenparty in Barsinghausen eingegangen. Die Einsatzkräfte fuhren gegen 18:15 Uhr zu dem Garten, um den Hinweis zu überprüfen – konnten dort zunächst aber keinen Verstoß feststellen. Als sie allerdings gegen 19.40 erneut zu dem Garten fuhren, trafen die Polizisten vier Personen aus verschiedenen Haushalten ein. Gegen sie wurden Verfahren eingeleitet.

Gegen 20:25 Uhr erhielt die Polizei dann einen Hinweis auf eine Gruppe, die sich auf einem Parkplatz in Barsinghausen getroffen hatte. Vor Ort stellten die Beamten drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten fest. Auch hier haben die Beamten Verfahren eingeleitet.

Von Lisa Malecha