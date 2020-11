Barsinghausen

Die Corona-Lage in Barsinghausen entspannt sich offenbar leicht. Binnen 24 Stunden sind von Montag auf Dienstag keine neuen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Barsinghäuser Stadtgebiet registriert worden. Gleichzeitig ist die Zahl der akuten Fälle nach Mitteilung der Regionsverwaltung im selben Zeitraum von 37 auf 35 gesunken, weil zwei Personen als wieder gesund gelten und damit aus der Statistik herausgefallen sind.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen von 54,4 am Montag auf 51,5 am Dienstag gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Barsinghausen liegt mit diesem Wert weiterhin im hinteren Drittel im Regionsvergleich. Niedrigere und damit bessere Werte unter den 21 Regionskommunen weisen derzeit nur Burgwedel, Hemmingen, Isernhagen, Uetze, Wedemark und Wennigsen auf.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer