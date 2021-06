Barsinghausen

Im Barsinghäuser Stadtgebiet ist binnen 24 Stunden von Montag auf Dienstag niemand positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Regionsverwaltung beziffert die Zahl der aktuellen Fälle in Barsinghausen auf 19, das ist ein Fall weniger als am Vortag.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der das Infektionsgeschehen mit anderen Kommunen und Regionen vergleichbar macht, ist am Dienstag auf 14,3 gesunken – nach 17,1 am Vortag. Damit liegt Barsinghausen nahe am Durchschnittswert für die gesamte Region Hannover, den das Gesundheitsamt auf 18,1 beziffert. Die regionsweit höchsten Inzidenzwerte melden derzeit Laatzen (48,3) und Burgwedel (43,4), am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Sehnde (0,0) und Wunstorf (4,7).

Von Andreas Kannegießer