Barsinghausen

Die Zahl der aktuell positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist in Barsinghausen leicht gestiegen: Während das Gesundheitsamt am Donnerstag noch 57 Infizierte gemeldet hatte, sind es am Freitag, 6. November, 58 – also eine Person mehr.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist allerdings gesunken: von 97,3 am Donnerstag auf nun 88,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in der Stadt binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben.

Die Gesamtzahl der im Barsinghäuser Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen ist um fünf auf 177 angestiegen.

Von Lisa Malecha