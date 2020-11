Corona: Zehn neue Fälle in Barsinghausen binnen 24 Stunden

Barsinghausen

Die Zahl der aktuell positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist in Barsinghausen zuletzt wieder deutlich gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag, 11. auf 12. November, ist binnen 24 Stunden bei zehn weiteren Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Fünf Betroffene sind jedoch im selben Zeitraum aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Während am Mittwoch 58 akute Fälle in Barsinghausen registriert waren, lag deren Zahl nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Donnerstag bei 63.

Inzidenzwert liegt im unteren Mittelfeld

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen ist damit deutlich gestiegen: von 51,5 am Mittwoch auf nun 80,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in der Stadt binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben. Damit liegt Barsinghausen zurzeit auf Platz 15 und im unteren Mittelfeld aller 21 Regionskommunen. Die mit Abstand höchsten Inzidenzwerte verzeichnen zurzeit Lehrte mit 263,1 und Langenhagen mit 193,7. Der Durchschnittswert in der Region Hannover liegt bei 126,2.

Die Gesamtzahl der im Barsinghäuser Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen ist von 192 auf 202 gestiegen. Vor einer Woche hatte es in Barsinghausen 57 aktuelle Fälle gegeben, die Inzidenz lag am Donnerstag vergangener Woche bei 97,3.

Von Andreas Kannegießer