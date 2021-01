Corona: Vier Todesfälle im Marienstift in Barsinghausen

Barsinghausen

Im Barsinghäuser Seniorenpflegeheim Marienstift geht es nach dem Massenausbruch des neuartigen Coronavirus wieder aufwärts: Aktuell seien nach den Ergebnissen der eigenen Schnelltests noch fünf Bewohner positiv getestet, berichtet Vorstand Joachim Richter vom Verein für Gemeindediakonie, der das Marienstift betreibt. Am Dienstag, 19. Januar, steht ein dritter Reihentest bevor, bei dem ein Team der Gesundheitsbehörde ins Haus kommt und weitgehend verlässliche PCR-Tests von allen Bewohnern und Bediensteten der Einrichtung nimmt.

Im Marienstift war das Coronavirus erstmals kurz vor Weihnachten nachgewiesen worden und hatte sich in den Tagen danach rasant in der Einrichtung verbreitet. Beim zweiten Reihentest vor rund zehn Tagen war das Virus bei 29 der insgesamt 40 Bewohner nachgewiesen worden, auch ein erheblicher Teil der 44 Bediensteten war nach und nach betroffen.

Zwei Bewohner noch im Krankenhaus

Nach den Worten von Joachim Richter sind vier Menschen, die im Marienstift betreut wurden, seit dem Massenausbruch an oder mit dem Virus verstorben. Zwei weitere Personen würden noch im Krankenhaus behandelt, sagt der Vereinsvorstand. Das Team des Marienstiftes und der kirchliche Betreiberverein hoffen nun darauf, dass möglichst rasch keine positiven Corona-Testergebnisse mehr auftreten, um zu einem normalen Betrieb in der Einrichtung zurückzukehren.

Ausschließlich negative Corona-Tests sind auch die Voraussetzung dafür, um das Marienstift wieder für Angehörige und Besucher öffnen zu können. Nach Richters Worten war die Situation der vergangenen Wochen „eine schreckliche Belastung“ nicht nur für die Bewohner, sondern auch für das Pflegepersonal der Einrichtung. Weil die jeweils positiv auf das Virus getesteten Bediensteten in Quarantäne bleiben mussten, hatte das verbleibende Personal Mehrarbeit in erheblichem Umfang zu leisten.

Virus besiegt? Im Barsinghäuser Kursana-Seniorendomizil am Bahnhof ist bei einem Reihentest keine einzige Corona-Infektion mehr nachgewiesen worden. Quelle: Jennifer Krebs

Kursana: Alle Tests sind negativ

Im Kursana-Seniorendomizil am Deisterplatz hat sich das Coronavirus nach ersten Ansteckungsfällen zu Monatsbeginn offenbar nicht ausgebreitet. Bei einem Reihentest aller Bewohner und Bediensteten Ende vergangener Woche seien keine Infektionsfälle mehr nachgewiesen worden, berichtet Regionssprecherin Sonja Wendt. Im Kursana-Domizil war das Coronavirus erstmals Ende Dezember bei einem Mitarbeiter des Reinigungsteams nachgewiesen worden. Einem Reihentest in der ersten Januarwoche zufolge waren zu diesem Zeitpunkt zwei Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Vorsorglich ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde – ebenfalls für den 19. Januar – ein weiterer Reihentest im Kursana-Domizil angesetzt, um die erfreuliche Entwicklung zu bestätigen.

18 neue Infektionsfälle im Stadtgebiet

Von Freitag auf Montag sind im Barsinghäuser Stadtgebiet insgesamt 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Die Zahl der aktuellen Infektionsfälle ist nach Angaben der Regionsverwaltung binnen drei Tagen von 95 auf 107 gestiegen, weil zeitgleich sechs ehemalige Infizierte als geheilt aus der Statistik herausgefallen sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über das Wochenende dennoch deutlich gesunken: von 177,2 am Freitag auf 111,5 am Montag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Mit dem aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt Barsinghausen zurzeit im Regionsvergleich im Mittelfeld. Den höchsten Wert verzeichnet aktuell Gehrden mit 270,4, am niedrigsten und damit besten ist der Inzidenzwert in Neustadt (42,0).

Insgesamt haben sich in Barsinghausen seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres 565 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 25 Menschen aus der Deisterstadt sind laut Gesundheitsbehörde in dieser Zeit an oder mit dem Virus gestorben.

Von Andreas Kannegießer