Zum zweiten Mal innerhalb von weniger als einem Jahr durchleben Sportvereine den Lockdown. Damit einher geht, dass der Betrieb ruht und die Mitglieder keine Angebote nutzen können. Das führt zu Mitgliederrückgängen und dadurch auch zu Einnahmeverlusten.

Eine solche Entwicklung bestätigt Karl-Heinz Tiemann, zweiter Vorsitzender des TSV Egestorf. „Wir hatten im zweiten Halbjahr 2020 einen Rückgang. Das lag aber weniger an den Austritten, hier gab es eine normale Verringerung der Mitgliederzahl durch Wegzüge oder Todesfälle. Es fehlten nur die Neueintritte, die das ausgleichen – weil man eben keine Angebote machen kann.“ Tiemann denkt dabei an Schnupperkurse. „Dann versuchen sich Interessierte beim Zumba und haben Spaß – und schon hat man 20 Neueintritte.“ Zum 31. Dezember 2019 zählte der TSV 1040 Mitglieder, zwölf Monate später waren es nur noch 950 – also ein Rückgang von etwa 9 Prozent. Tiemann rechnet vor, dass 90 Mitglieder weniger bedeutet, dass dem Verein dadurch aufs Jahr gerechnet etwa 12.000 Euro fehlen.

Karl-Heinz Tiemann ist zweiter Vorsitzender des TSV Egestorf. Bei dem Verein ist die Sportanlage derzeit leer. Quelle: Frank Herrmann (Archiv)

Was ebenfalls und noch mehr zu Buche schlägt: Durch den ruhenden Sportbetrieb fallen auch Kurse aus, beispielsweise Fitness. „Diese Kurse werden von Personen gebucht, die nicht Mitglieder des Vereins sind. Durch den Wegfall der Kurse, die bei uns in der Mischkalkulation mit drin sind, brechen also auch Einnahmen weg“, sagt der zweite Vorsitzende und spricht von etwa 10.000 Euro. Der TSV Egestorf sei gut und stabil aufgestellt, sagt Tiemann. „Aber wenn das bis April oder Mai so weitergeht, dann wird es kritisch.“ Dann wäre es ein Jahr her, dass die Sportvereine die Notbremse ziehen mussten.

Abschlagszahlung vom Sportring hilft

Was dem TSV und auch anderen Verein sehr hilft ist, dass die Sportförderung der Stadt Barsinghausen, verteilt über den Sportring, bereits anteilig geflossen ist. „An den Sportring um den Vorsitzenden Berthold Kuban muss man ein großes Kompliment aussprechen. Sie sind sehr flexibel“, sagt Sven Heindorf, Vorsitzender des VSV Hohenbostel. Damit meint er die vorgezogene Unterstützung des Sportrings Barsinghausen, die Dachorganisation aller Sportvereine in und um Barsinghausen. Normalerweise schüttet der Sportring einmal im Jahr rund 240.000 Euro an die Vereine aus, anteilig nach der Anzahl ihrer Mitglieder und mit zusätzlicher Berücksichtigung von Jugendlichen in den Vereinen. Die erste Rate erhielten die Vereine jetzt, die zweite kommt später im Jahr. Auch zu Beginn der Pandemie verfuhr der Sportring so und teilte den Zuschuss in zwei Raten auf, was im Frühjahr einer Soforthilfe gleichkam.

So könnte es weitere Hilfen für Vereine geben Von den finanziellen Einbußen der Sportvereine hat auch die Kommunalpolitik in Barsinghausen Kenntnis – und versucht zu helfen. Nach Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt soll ein Nachtragshaushalt von 200.000 Euro eingestellt werden. Davon würden nicht nur in Not geratene Sportvereine, sondern auch Vereine aus den Sozial-, Kunst- und Kulturbereichen profitieren. Die Summe wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann. Die Vereine können, soweit keine anderen Fördergelder von Bund, Land oder Region vorliegen, Anträge einreichen und ihre Notlage nachweisen. Auch die CDU hat einen entsprechenden Antrag zur Hilfe für Vereine eingebracht.

Der VSV hat aktuell 780 Mitglieder, 90 weniger als ein Jahr zuvor. „Das ist ein Brett und tut uns als Verein weh“, sagt Heindorf. Der nun erhaltene Zuschuss verschaffe dem Verein Luft, „gerade jetzt zum Jahresbeginn, wenn Zahlungen für Versicherungen oder Beiträge für den Regionssportbund fällig werden“. Was dem VSV-Vorsitzenden wichtig zu betonen ist: „Man merkt während der Pandemie erst recht, wie wichtig die Ehrenamtlichen sind und welch tollen Job sie machen.“ Nun denkt Sven Heindorf über die Errichtung einer Online-Plattform zum Treffen für ältere Mitglieder sowie für die Abnahme von Judo-Prüfungen über Video nach.

Benjamin Köhler muss in diesen Tagen, in denen der Sportbetrieb ruht, auch mal Listen durcharbeiten. Quelle: privat

Der Handballverein Barsinghausen ist ein Einsparten-Verein – und macht die gleichen Erfahrungen wie ein Sportverein mit mehreren Abteilungen. „Die Kündigungen sind im normalen Schnitt. Aber es gibt keine Neueintritte“, sagt Benjamin Köhler, als HVB-Vorstandsmitglied zuständig für den Mitgliederservice. Der Grund liegt auf der Hand: Der HVB unterhält Kooperationen mit Schulen und bietet Kinderhandball an – all das liegt auf Eis. Köhler ist aber optimistisch und hofft auf Nachholeffekte. „Die Kinder sind derzeit zu Hause. Wenn es wieder losgeht, dann kommen die auch wieder.“ Die Mitgliederzahl (zum 31. Dezember 2020: 456) hat sich zum Vorjahreszeitraum nur um 17 verringert.

Die erste Männermannschaft des HVB spielt in der Oberliga, immerhin die vierthöchste Spielklasse, in der man durch Zuschauer auch Einnahmen über Eintrittsgelder und Catering generieren kann. Die Saison befindet sich aktuell aber in der Pause. „Das trifft uns aber nicht so hart, wie man denken könnte“, sagt Köhler. Einerseits, weil die Sponsoren dem Verein die Stange hielten. „Und auch, weil wir durch die Aussetzung des Spielbetriebs momentan keine Kosten für Schiedsrichter, Auswärtsfahrten und Hallenzeiten haben.“

Das sagt der Sportring Barsinghausen Barsinghausens Sportring-Vorsitzender Berthold Kuban weiß um die Not der Vereine: „Vor allem sind es die großen Vereine, die jetzt richtig zu knapsen haben“, sagt er. Denn wenn ein Verein wie der TSV Kirchdorf die Beiträge von mindestens 1000 Mitgliedern brauche, um sein Darlehen bei der Hausbank bezahlen zu können, könne er die Situation finanziell kaum noch stemmen, wenn er unter diese Zahl rutscht. „Das Corona-Jahr wirkt sich dramatisch aus. Das zieht einen Rattenschwanz nach sich“, sagt Kuban. In Barsinghausen gab es vor Corona etwa 9500 Mitglieder in einem Sportverein. Noch vor zehn Jahren waren es weit über 10.000. Wie viele es aktuell sind, kann der Chef des Sportrings nicht genau sagen. Aber es deute sich an, sagt Kuban, dass die Sportvereine wohl im Schnitt 5 bis 10 Prozent ihrer Mitglieder verloren haben. Der Sportring-Vorstand ist erfreut, dass von der SPD und der CDU ein weiteres Corona-Hilfspaket vorgeschlagen wurde. Nicht nur der Sportbereich, auch soziale Vereine, Kunst und Kultur sollen davon profitieren. Wichtig wäre dem Sportring-Vorsitzenden aber, dass die Gelder nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, so wie es zuletzt den Anschein gemacht hatte. Da müsse die Stadt besser drauf achten. Aber auch die Vereine selbst, sagt Kuban, sollten die kommunale Finanzlage im Blick haben und zuerst schauen, ob nicht eventuell Landes- oder Regionsmittel beantragt werden können. Der Vorsitzende des Sportrings befürchtet, dass „wir sonst die Stadt an die Wand fahren, in zwei Jahren wieder ein Defizit haben und freiwillige Leistungen zusammengestrichen werden“. Und das, so Kuban, könne auch nicht im Interesse der Vereine sein.jbö

