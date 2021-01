Barsinghausen

Nachdem ein Mitarbeiter vom Reinigungspersonal positiv auf das Coronavirus getestet wurde, lässt das Seniorenpflegeheim Kursana am Barsinghäuser Bahnhof zur Sicherheit vorerst niemanden mehr hinein. „In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben wir das Haus vorsorglich wegen unbekannten Infektionsgeschehens für Besucher geschlossen“, teilt eine Kursana-Sprecherin am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Der Mitarbeiter der Einrichtung befände sich schon seit dem 29. Dezember ohne Symptome in häuslicher Quarantäne. Seine Quarantäne ende also bereits am kommenden Dienstag. „Wir stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und stimmen uns mit ihnen zum weiteren Vorgehen ab“, sagt die Kursana-Sprecherin.

Corona-Test in zwei Wohnbereichen des Kursana-Heims

Christoph Borschel, der Sprecher der Region Hannover, bestätigt, dass das Gesundheitsamt am Mittwoch Testungen in den zwei Wohnbereichen des Altenheims veranlasst habe, in denen die betreffende Putzkraft arbeitet und Kontakt zu Bewohnern gehabt haben könnte. Der Regionssprecher erwartet die Testergebnisse im Laufe dieser Woche.

Weihnachten und der Jahreswechsel waren im Kursana-Pflegeheim gut verlaufen. Angehörige hätten nach Anmeldung und mit einem negativen Schnelltest ihre Lieben besuchen können, sagt die Sprecherin. Die Corona-Krise ist seit Monaten eine tägliche Belastung für Pflegeheime. Das Kursana versucht einiges, um die Einsamkeit und die negative Folgen für die psychische Gesundheit der Bewohner abzumildern. „Wir haben schon im März zusätzlich Tablets zur Skype-Kommunikation zur Verfügung gestellt“, sagt die Sprecherin. Um die Bewohner vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, werden täglich Screenings und Temperaturmessungen bei Bewohnern, Mitarbeitern und auch Besuchern durchgeführt.

Die Seniorenresidenz Kaiserhof in Barsinghausen darf nach einem Massen-Corona-Ausbruch derweil wieder Besucher empfangen, wie Regionssprecher Borschel auf Nachfrage mitteilt: „Die Einrichtung kann wieder öffnen.“ Im Kaiserhof hatten sich seit Mitte Dezember knapp 80 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch rund zwei Dutzend Pflegekräfte. Ein Mitarbeiter hatte das Coronavirus offenbar in die Einrichtung eingeschleppt.

Von Jennifer Krebs