Barsinghausen

In Barsinghausen haben sich in den vergangenen 24 Stunden fünf weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch mitgeteilt. Demnach sind aktuell 63 Menschen in Barsinghausen mit Corona infiziert – das sind drei mehr als am Dienstag. Zwei Personen gelten als genesen und fallen daher aus der Statistik heraus.

Die Zahl der seit dem Ausbruch infizierten Barsinghäuser liegt aktuell bei 7771. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist am Mittwoch von 85,7 auf 91,5 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Lisa Malecha