Deisterpforte: Steuerzahler-Bund nimmt Planungen unter die Lupe

Der Steuerzahler-Bund Niedersachsen hatte am Montag mit einer Mitteilung auf die Berichte rund um den zweiten Kernstadthalt reagiert. Die Region will schon mal 150 000 Euro für Planungen ausgeben – und dann erst endgültig entscheiden.

Es ist eigentlich nur ein Wort, das Zentgraf stört: „voraussichtlich“, steht da in den Erklärungen der Region. „Voraussichtlich“ werde die Wirtschaftlichkeit des neuen Bahnhofs erreicht – „voraussichtlich“ ist der errechnete Nutzen also höher als die Kosten, kurz: „voraussichtlich“ lohnt sich der S-Bahn-Halt, der am Bahnübergang Heinrich-Göbel-Straße gebaut werden soll.

Zentgraf ist diese Vorhersage zu wenig – „äußerst schwammig und völlig unzureichend“, schimpft er. Die Region mache sich „einen schlanken Fuß“, indem sie schon mal Geld ausgeben wolle, ohne alle Zahlen zu kennen. Konkret fordert Zentgraf, vor einer Entscheidung müsse nicht nur klar sein, ob der Bau tatsächlich wirtschaftlich ist – sondern eben auch, wie viele Fahrgäste dort erwartet werden, welche Züge dort wie oft hielten und welche Kosten drumherum anfallen.

Aber auch schon jetzt sieht Zentgraf den Bau zumindest kritisch: Er bezweifle, „dass ein neuer S-Bahn-Halt nur knapp 1000 Meter oder 90 Sekunden Fahrzeit vom Bahnhof der Kernstadt Springe bei Gesamtkosten von etwa 7 Millionen Euro ökonomisch vertretbar ist“, heißt es in der Mitteilung. Diese Bahnhofsnähe wirke für einen Ort wie Springe überdimensioniert: „Das ist ja keine Metropole“, so Zentgraf im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Dass die Stadt darauf verweist, dass ihr selbst keine Kosten entstehen, kann ich aus deren Sicht nachvollziehen“, sagt Zentgraf – doch auch Geld von Region und Land seien eben Steuergelder, die wirtschaftlich eingesetzt werden müssen. Gerade die Region habe der Steuerzahler-Bund in Sachen Verkehrsplanung besonders im Blick: 2017 hatte er kritisiert, dass die Region an der Kreisstraße zwischen Ihme-Roloven und Devese ( Hemmingen) einen neuen Radweg baut – obwohl es zwischen den Orten bereits einen Weg gibt.

Der Verkehrsausschuss der Region soll sich am 23. Oktober mit der S-Bahn-Station befassen; die Regionsversammlung trifft die finale Entscheidung. Es geht zunächst um die Bereitstellung von Planungskosten (insgesamt 1,5 Millionen Euro, die Politik soll zunächst 150 000 Euro bereitstellen). Die reinen Baukosten von 5,5 Millionen Euro sollen vom Land, der Bahn-Tochter Station & Service und von der Region finanziert werden. Sind alle Planunterlagen und Kostenberechnungen vorhanden, soll endgültig über den Bau des Projekts entschieden werden.

Von Christian Zett