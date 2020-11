Barsinghausen hat gewählt, der Sieger steht fest – doch in den einzelnen Stadtteilen fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Wie viele Stimmen hat der Wahlsieger in Ihrer Nachbarschaft bekommen? In welchen Stadtteilen war Hennig Schünhof besonders stark - und wo hat sein Gegenspieler gepunktet? Hier finden Sie Antworten auf alle Fragen zum Thema.