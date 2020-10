Nordgoltern

Roland Zieseniß vertraut darauf, dass die Menschen in Barsinghausen ihn nach rund zwei Jahrzehnten in vielen Ehrenämtern kennen. Nicht zuletzt aus diesem Grund verzichtet der Christdemokrat im Bürgermeisterwahlkampf vollständig auf die üblichen Wahlplakate an Laternenmasten, ebenso auf Kugelschreiber und andere kleine Werbegeschenke. „Meine Inhalte sollen überzeugen, nicht Plakate“, sagt der CDU-Bürgermeisterkandidat. Sein Wahlkampf sei nachhaltig angelegt. Lediglich auf zwei Dutzend Großstelltafeln an zentralen Punkten im Stadtgebiet setzen Zieseniß und sein Team. „Deren Holz wird später weitergenutzt“, versichert er.

Zieseniß sitzt im Wintergarten des alten Bauernhauses auf dem Hof seiner Familie an der Bogenstraße in Nordgoltern. Die Sonne scheint durch die großen Glasflächen, der Blick reicht von hier aus zwischen Bäumen hindurch bis zum Deister. „Das hier ist einer meiner Lieblingsplätze“, sagt der 39-jährige Familienvater und blickt hinaus in den Garten. Der Wintergarten ist Schauplatz für Familienfeiern ebenso wie für Zusammenkünfte mit Freunden und Weggefährten. Im Sommersemester habe er mitunter auch Vorlesungen für seine Studenten von hier aus gehalten. Eine weitere Wohnung hat Zieseniß mit seiner Frau Nadja und den beiden kleinen Töchtern in Wunstorf, wo seine Frau aufgewachsen ist, wie der Nordgolterner berichtet.

Anzeige

Vieles lässt sich positiv bewegen

Roland Zieseniß hat sehr früh begonnen, sich politisch zu engagieren, und ist mit 16 Jahren in die Junge Union eingetreten. „Durch meinen Vater Walter habe ich tiefe Einblicke in die politische Arbeit erhalten“, erinnert sich der 39-Jährige. „Ich habe gesehen, wie man vieles positiv bewegen kann.“ Es sei aber seine eigene Entscheidung gewesen, aktiv zu werden. „Ich bin zu Hause nie gedrängt worden.“

Als der junge Roland 2006 erstmals für den Rat der Stadt kandidierte, stand er auf einem mittleren Listenplatz und durfte eigentlich gar nicht mit einem Einzug ins Stadtparlament rechnen. Aus damaliger Sicht überraschend, erhielt er aber gleich so viele persönliche Stimmen, dass er Ratsherr wurde. „Dann war ich endgültig infiziert“, sagt er lächelnd. Die Ratsarbeit habe sehr viel Freude bereitet, gerade in der ersten Wahlperiode. „Wir haben Barsinghausen nach vorne bringen können“, sagt er und erinnert etwa an den Beschluss für das städtebauliche Sanierungsprogramm für die Nordstadt, das zugleich den Erhalt der Keksfabrik Bahlsen sichern half.

Später wurde Roland Zieseniß zusätzlich in der Regionspolitik aktiv und hat sich in die Regionsversammlung wählen lassen. „Ich möchte auch überörtlich etwas erreichen für die Menschen“, sagt er. Dort werde über wichtige Themen wie den Nahverkehr und die Müllabfuhr entschieden, bei der Ratsarbeit in Barsinghausen sei er dagegen näher am Bürger. „Beides macht Spaß“, sagt der Christdemokrat.

Liebstes Hobby ist die Feuerwehr

Als Haupthobby neben der politischen Arbeit bezeichnet Zieseniß das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Er war schon Barsinghäuser Stadtjugendfeuerwehrwart, mehrere Jahre lang Ortsbrandmeister in Nordgoltern und ist derzeit Zugführer in der Regionsfeuerwehrbereitschaft. Er genießt die Kameradschaft im vertrauten Kreis. „Ich gehe nach wie vor sehr gerne hin“, versichert er.

Ein weiteres Hobby, die Landwirtschaft, ist für den 39-Jährigen gleichermaßen auch Berufung sowie Nebenerwerb. Zieseniß hat neben seinem Wirtschaftsstudium auch ein zweites Studium in Agrarwissenschaften abgeschlossen und ist so auch als Landwirt für alle Aufgaben gerüstet. Der Hof ist mit 54 Hektar ein eher kleiner Betrieb. „Im Augenblick mache ich fast alles selbst“, erzählt der promovierte Ökonom.

Ein weiteres Hobby, die Landwirtschaft, ist für den 39-Jährigen gleichermaßen auch Berufung sowie Nebenerwerb. Quelle: Andreas Kannengießer

Im Hauptberuf arbeitet er als Professor für Betriebswirtschaftslehre an einer privaten Hochschule. Dort könne er sich die Zeit aber ganz gut einteilen, erläutert er. „Das kommt mir auf dem Hof sehr entgegen.“ Die Zeit auf dem Trecker oder auf einer anderen Maschine sei „Entspannung, wenn man sonst viel mit dem Kopf arbeitet“.

Roland Zieseniß gilt im Barsinghäuser Politikbetrieb als ehrliche Haut mit stets unprätentiösem Auftreten. Er erzählt gerne, dass er einen „sehr guten Draht“ auch zu den meisten anderen Ratsleuten pflege, die nicht der eigenen Partei angehörten. „Die kennen mich auch“, sagt der Christdemokrat. „Ich habe noch nie Absprachen nicht eingehalten.“

Gesunder Menschenverstand ist wichtig

Die Frage nach den eigenen Stärken hat Zieseniß offenbar erwartet. Bodenständig sei er, verlässlich und ehrlich, sagt er. Das zahle sich auch aus, wenn es mal Probleme gebe. „Ich bin dann immer gut damit gefahren, wenn ich erklärt habe, warum etwas nicht geht. Das wird akzeptiert“, sagt er. Zudem könne er Probleme strukturiert und pragmatisch lösen. „Und ich habe ein gutes Gespür für Menschen.“

Schwächen gesteht der Christdemokrat auch: „Ich bin manchmal etwas aufbrausend“, gibt er zu. „Aber ich meine das gar nicht böse.“ Zudem esse er „zu gerne Süßigkeiten“.

Was macht einen guten Bürgermeister aus? „Man muss Barsinghausen kennen, und man muss die Leute hier kennen und ein Netzwerk haben“, sagt Zieseniß. Damit sei gleich eine ganz andere Gesprächsbasis vorhanden. „Die erleichtert es, Kompromisse und Lösungen zu finden.“ Zieseniß verweist darauf, dass er den viel beschworenen „gesunden Menschenverstand“ bei der Amtsführung für sehr wichtig hält. „Die Menschen müssen sich ernst genommen fühlen.“

Falls er gewählt wird, möchte er Schwerpunkte setzen bei der Kinderbetreuung, der Förderung des Ehrenamtes, der Verbesserung der Sicherheit der Bürger, der Schaffung einer bürgernahen Stadtverwaltung und der Stärkung der Wirtschaft. „Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es der Stadt schlecht“, begründet der Christdemokrat dieses Anliegen.

Zur Person Dr. Roland Zieseniß hat 2002 Abitur gemacht und danach parallel Wirtschaftswissenschaften in Hannover und Agrarwissenschaften in Göttingen studiert. Von 2006 bis 2017 war er zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter, später Akademischer Rat an der Leibniz-Universität Hannover. In diese Zeit fällt auch seine Promotion in der Fachrichtung Controlling. Vor drei Jahren wurde er zum Professor für Betriebswirtschaftslehre an einer privaten Hochschule berufen, die vor allem berufsbegleitende Studiengänge anbietet. Zieseniß ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Barsinghäuser Rat, Mitglied der Regionsversammlung und hat verschiedene Vorstandsämter auf CDU-Ortsverbands-, Stadt- und Kreisebene inne. Der Nebenerwerbslandwirt übt seit vielen Jahren auch Führungsfunktionen in der Freiwilligen Feuerwehr in Nordgoltern und bei der Regionsfeuerwehrbereitschaft aus. Der 39-Jährige ist seit elf Jahren verheiratet mit Ehefrau Nadja. Das Ehepaar hat zwei Töchter im Alter von zwei und sechs Jahren.

Mitarbeiter sollen entscheiden dürfen

In der Stadtverwaltung möchte Zieseniß dafür sorgen, dass Probleme schneller angegangen und gelöst werden als mitunter bisher. „Dazu ist ein gutes Klima im Rathaus wichtig“, betont er. „Die Bediensteten müssen gewisse Entscheidungen auch selbst treffen dürfen.“

Drei Fragen an Roland Zieseniß Herr Zieseniß, warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? Weil ich die menschliche und fachliche Qualifikation für dieses Amt habe. Die Kommunalpolitik liegt mir im Blut – seit meinem 16. Lebensjahr setze ich mich ehrenamtlich für unsere Stadt ein. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und kenne Barsinghausen wie meine Westentasche. Ich mag den Umgang mit Menschen, höre gern zu und lasse Freiräume für andere Meinungen. Ich verfüge durch mein jahrelanges ehrenamtliches Engagement nicht nur über ein großes soziales Netzwerk, sondern kann als Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Zahlen und demzufolge mit Geld umgehen. Fazit: Ich erfülle alle Voraussetzungen, um dieses wichtige Amt mit Herz und Verstand auszufüllen Was fehlt in Ihrer Stadt? Barsinghausen hat viel zu bieten – und das sollten wir viel häufiger betonen. Na klar – auch ich vermisse noch mehr attraktive Fachgeschäfte in der Innenstadt, eine bessere wirtschaftliche Entwicklung, bessere Fahrradwege und Straßen, mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, moderne Schulgebäude mit sauberen Toiletten, attraktive Angebote für die Jugend und vieles mehr. Damit diese und andere Lücken schneller gefüllt werden können, brauchen wir kurze bürokratische Wege und zügige Entscheidungen. Kurz: Bislang fehlt der Mut, Dinge zu ändern und neu zu strukturieren. Mein Herzensprojekt für Barsinghausen ist ...? … die Kinderbetreuung. Ein aus meiner Sicht dringendes und akutes Problem ist der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen. Für eine familienfreundliche Stadt ist es unabdingbar, dass wir ausreichend Betreuungsplätze haben. Für die Gesellschaft von heute – für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ist das eine besonders wichtige Voraussetzung. Deshalb muss der Planungsprozess dem Bedarf angepasst werden. Seit der Abschaffung der Kindergartengebühren nutzen Eltern einfach längere Betreuungszeiten. Das muss sich auch in der Planung wiederfinden, ebenso wie die Flexibilisierung der Einschulung.

Wie auch immer die Wahlentscheidung am 1. November ausfällt: Zieseniß vermittelt den Eindruck, dass sie ihn von seinem Weg keineswegs abbringen wird. „Ich bin gerade sehr zufrieden mit meinem Leben“, sagt er und blickt hinüber zum Deister.

Von Andreas Kannegießer