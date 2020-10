Barsinghausen

Braucht Barsinghausen eine Baumschutzsatzung, um insbesondere privaten Grundstücksbesitzern das Fällen von größeren Bäumen gegebenenfalls zu erschweren? Die fünf Bürgermeisterkandidaten sind bei dieser Frage gespalten: Roland Zieseniß ( CDU) und Henning Schünhof ( SPD) lehnen den Erlass einer Baumschutzsatzung ab, während Nadin Quest (Grüne) und Wolfgang Pardey (parteilos) sich eindeutig für ein solches rechtliches Steuerungsinstrument aussprechen. UWG-Kandidat Alfons Holtgreve lässt die konkrete Antwort offen und plädiert nur allgemein dafür, die Aufforstung von Gehölzflächen im Stadtgebiet fortzusetzen.

Gefragt hatte die Barsinghäuser Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu). Deren Vorstand hat der Bewerberriege für das höchste städtische Amt einen Katalog mit acht Fragen zu Themen rund um Natur- und Umweltschutz sowie Mobilität zur Beantwortung übermittelt. Der Nabu sei ein parteiunabhängiger Verband und gebe keine Wahlempfehlungen ab, betont Ortsgruppen-Vorsitzende Elke Steinhoff. Der Wohnwert und die Lebensqualität der Barsinghäuser Bürger würden aber entscheidend mit geprägt von einer intakten Umwelt und einem artenreichen Umfeld. „Unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hängen maßgeblich davon ab, wo und wie wir leben.“ Deshalb sei es dem Nabu schon wichtig, welche Vorstellungen die fünf Kandidaten zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes hätten, schreibt Steinhoff.

Keine Mehrheit für Baumschutzsatzung in Sicht

An der Frage nach dem Sinn einer Baumschutzsatzung scheiden sich seit Jahrzehnten die Geister. Die niedersächsischen Kommunen können eine solche Satzung erlassen, müssen das aber nicht tun. In Barsinghausen hatten die Grünen das Thema immer mal wieder in die Diskussion gebracht – wohl wissend aber, dass eine Ratsmehrheit für eine solche Satzung in weiter Ferne liegt.

Zieseniß weist in seiner Antwort an den Nabu darauf hin, dass eine Baumschutzsatzung durchaus unerwünschte Effekte haben könnte. „Vor der Einführung einer Satzung würden viele Bürger Bäume fällen, um später keine Einschränkungen hinnehmen zu müssen“, argumentiert der Christdemokrat. Zudem seien viele Bürger wohl ohne die Satzung eher bereit, auch künftig Bäume im privaten Bereich zu pflanzen. SPD-Kandidat Schünhof meint, dass Baumschutzsatzungen mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden seien und in der Bevölkerung bislang wenig Akzeptanz gefunden hätten. Er wolle stattdessen Anregungen zur naturnahen Gestaltung von Gärten geben.

Bürger sollen mitbestimmen dürfen

Anders sieht das Nadin Quest. „Es kann nicht sein, dass Bäume ohne jegliche Vorgaben und Kontrollen gefällt werden“, schreibt sie. Eine Baumschutzsatzung könne vor Ort regeln, welchen Bäumen ein besonderer Schutz zukommen solle. Der unabhängige Kandidat Wolfgang Pardey sieht die Satzung ebenfalls als „grundlegend richtigen Weg“ an. „Aber die Bürger sollten immer noch mitbestimmen dürfen, was auf ihrem privaten Grundstück passiert“, betont er.

Das Bewerberquintett für die Bürgermeisterwahl hat Fragen des Nabu zu Natur und Umweltschutz beantwortet (von links): Wolfgang Pardey (parteilos), Alfons Holtgreve (UWG), Roland Zieseniß (CDU), Nadin Quest (Grüne) und Henning Schünhof (SPD). Quelle: Grafik: Amparo Llorens

Wie der Nabu, so sieht auch die fünfköpfige Bewerberriege den Trend zu pflegeleichten Stein- und Schottergärten durchweg kritisch. Quest verweist darauf, dass derartige Gartengestaltungen gemäß niedersächsischer Bauordnung bereits verboten seien. Schünhof setzt „auf die Einsicht der Bürger“ und plädiert dafür, die Rechtslage bereits in allen Bebauungsplänen darzustellen und sie auch Gartenbaubetrieben und Baumärkten zu vermitteln. Zieseniß setzt ebenfalls auf Aufklärung der Bürger und klare Regeln in den Bebauungsplänen. „Verbote oder gar den Rückbauzwang finde ich falsch“, betont er aber. UWG-Kandidat Holtgreve würde gerne prüfen lassen, ob „entsprechende Anordnungen verhältnismäßig“ seien, sofern Überzeugungsarbeit nicht zum Ziel führe. Pardey regt an, Schottergärten als versiegelte Flächen bei der Regenwassergebühr zu berechnen.

Brachflächen bei Ansiedlungen zuerst nutzen

Bei der Frage nach dem vom Nabu als äußerst kritisch beurteilten Flächenverbrauch – etwa für neue Gewerbeansiedlungen – setzen die Bewerber unterschiedliche Schwerpunkte. Aus Sicht von Quest kann es nicht sein, „dass wir ökologisch wertvolle Flächen sowie fruchtbare Ackerböden ungehindert in Industrieflächen umwandeln“. Wie auch Pardey und Holtgreve plädiert sie dafür, vorrangig Brachflächen oder andere bereits genutzte Grundstücke für die Entwicklung zu verwenden. Zieseniß und Schünhof verweisen dagegen darauf, dass Gewerbeansiedlungen auch in Zukunft für die Kommune unumgänglich seien. Allerdings müsse der Verbrauch von Ackerflächen „vorsichtig erfolgen“.

Alle Kandidaten wünschen sich ein leistungsfähiges Radwegenetz in gutem Zustand, insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraßen. Holtgreve und Pardey plädieren für eine verstärkte Nutzung von Anbindungen durch die Feldmark. Dort, wo das nicht möglich ist, würde Holtgreve gegebenenfalls auch Radwege auf den Fahrbahnen markieren und das Tempo der Autos reduzieren. Entlang der Hauptachse Egestorfer Straße/Stoppstraße/ Wilhelm-Heß-Straße hilft aus Sicht von Pardey „nur der Neubau der Straße mit Radweg“. Sowohl Zieseniß als auch Quest und Schünhof verweisen aber darauf, dass die Stadt Barsinghausen entlang der Landesstraßen wie etwa der Egestorfer Straße für die Gestaltung gar nicht zuständig sei. Es werde „ein langer und schwerer Weg sein“, die jeweiligen Straßenverkehrsbehörden zu überzeugen und die notwendigen Maßnahmen umzusetzen, prophezeit Schünhof.

Von Andreas Kannegießer