Barsinghausen

Schule bedeutet nicht nur Büffeln und am Schreibtisch sitzen. Schule ist auch Sport und Bewegung. Doch dieser Teil des eigentlich üblichen Schulalltags ist in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie vielerorts viel zu kurz gekommen. Umso glücklicher zeigten sich die Lehrerinnen der Bert-Brecht-Schule (BBS) darüber, dass sie mit den Kindern und Jugendlichen nach einem Jahr Pause endlich wieder durch den herbstlichen Deister laufen durften. Die Abnahme des Laufabzeichens stand auf dem Programm – und es gab sogar einige Mädchen und Jungen, die morgens um kurz nach 8 Uhr bereits viel Spaß an der Bewegung zeigten.

Vor dem Laufen soll man sich dehnen... Quelle: Mirko Haendel

15 Minuten Waldlauf – das klingt erst mal nicht so schwierig. Doch die Fünftklässler der BBS sind noch relativ ungeübt. Denn allzu viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung hatten sie aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht. In der vorgeschriebenen Zeit schaffen sie es nun immerhin, vom Waldstadion des TSV Barsinghausen durch den Wald bis zur Höhe Steinweg und zurück zu laufen. „Kinder, die in diesem Jahr für 15 Minuten laufen, können sich im nächsten Jahr an die 30 Minuten wagen“, erklärt Schulleiterin Sybille Wegner. Und irgendwann liefen einige von ihnen dann sogar 90 Minuten lang durch den Wald. „Die kommen dann bis zum Restaurant Bärenhöhle in Egestorf“, sagt Wegner.

...und strecken... Quelle: Mirko Haendel

An der Strecke hat Wegner einige ehrenamtliche Posten organisiert, die aufpassen, dass sich niemand verläuft und beim Queren der Straße nichts passiert. Und tatsächlich – nach 15 Minuten biegen die ersten Läufer vom Egestorfer Kirchweg auf die Langenkampstraße ein und wagen einen Schlussspurt. Andere benötigen ein wenig länger, kommen aber ebenfalls wohlbehalten am Ziel an.

...und lockern. Quelle: Mirko Haendel

„Der heutige Schultag steht im Zeichen des Sports“, sagt Wegner. Sie übertreibt nicht: Nach der Rückkehr aufs Schulgelände spielen die fünften und sechsten Klasse weitere sportliche Spiele auf dem Schulhof. Rechen- und Schreibhefte bleiben an diesem Tag geschlossen.

Sie sind abgekämpft, aber das Laufabzeichen haben sie in der Tasche: Zwei Schüler ruhen sich auf dem kühlenden Asphalt aus. Quelle: Mirko Haendel

Von Mirko Haendel