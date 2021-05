Barsinghausen

Die Barsinghäuser Ortsgruppen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) setzen sich gemeinsam für mehr Baumschutz im Stadtgebiet ein. Beide Verbände haben eine Unterschriftenaktion gestartet, um weitere Unterstützung für ihr Anliegen zu dokumentieren. Mit Erfolg: Trotz der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen haben binnen weniger Tage rund 100 Menschen die Forderungslisten unterschrieben. Nabu-Vorsitzende Elke Steinhoff und BUND-Ortsverbandsvorsitzender Frank Roth haben die Signaturen am Freitag vor dem Rathaus gemeinsam an Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) übergeben.

Anlass für die Aktion für mehr Baumschutz war die Fällung einer mächtigen Kastanie auf dem sogenannten Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße vor wenigen Wochen. Auf dem Areal wird derzeit eine neue Kinderkrippe errichtet. Der ortsbildprägende Baum war – für die Anlieger völlig überraschend – an einem Wochenende gefällt worden. Die Stadtverwaltung hatte danach mitgeteilt, dass die Bauarbeiter bei den Arbeiten für die Grundplatte der Krippe das Wurzelwerk der Kastanie so schwer beschädigt hätten, dass der Baum wahrscheinlich nicht mehr standsicher gewesen wäre und entfernt werden musste.

Vernichtungskampf gegen Bäume?

In der Vergangenheit seien bereits viel zu viele große Bäume im Stadtgebiet unnötigerweise gefällt worden, kritisierten Steinhoff und Roth bei der Übergabe. „Oftmals beobachten wir einen regelrechten Vernichtungskampf gegen Bäume, die als Hindernis und Ärgernis empfunden werden.“ Viele gefällte Bäume hätten nach Einschätzung der Naturschützer ohne Probleme erhalten werden können. „Wir wollen mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für Bäume wecken“, sagte Steinhoff.

BUND und Nabu plädieren dafür, dass in Bebauungsplänen stets die vorhandenen Gehölze aufgelistet werden müssen und diese während der Bauphase zu sichern und vor Verletzungen oder einer Bodenverdichtung zu schützen seien. „In Neubaugebiete, alte Siedlungen und Gewerbegebiete gehören Großbäume, nicht nur wegen des Klimas, sondern auch für das gute Erscheinungsbild“, heißt es in der Forderungsliste der Umweltverbände.

Ausgleich für Baumpflege?

Aus Sicht von Steinhoff und Roth wäre es sinnvoll, Privatleuten, die alte Bäume erhalten und pflegen, einen Ausgleich dafür zu gewähren – zum Beispiel in Form eines Nachlasses bei der Grundsteuer. Die Verbände plädieren für eine Baumschutzsatzung als „konsequentesten Schutz“ für Bäume. BUND-Chef Roth kündigte an, dass sein Verband künftig eine Liste führen werde, um Fällaktionen zu dokumentieren. Außerdem will die BUND-Ortsgruppe künftig regelmäßig für Interessierte Exkursionen zu besonderen Bäumen in allen Barsinghäuser Ortsteilen organisieren.

„Wir wertschätzen Bäume in höchstem Maße“, versicherte der Bürgermeister den Verbandsvertretern bei der Unterschriftenübergabe. Die Stadtverwaltung habe erst jüngst das Personal in diesem Zuständigkeitsbereich aufgestockt, sagte Schünhof. „Wir müssen aber stets auch die Verkehrssicherheit im Auge behalten.“ Bei den Bäumen verhalte es sich wie bei Menschen: „Es ist ein Kommen und Gehen.“ Die Stadt treibe erheblichen Aufwand für die Erhaltung von Bäumen. „Am Ende muss aber immer auch eine Interessenabwägung stattfinden“, sagte der Verwaltungschef.

Von Andreas Kannegießer