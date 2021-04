Barsinghausen

Für die Baugenehmigungsbehörde in der Barsinghäuser Stadtverwaltung war das Jahr 2020 besonders arbeitsreich: Insgesamt 351 Anträge aus dem gesamten Bauordnungsbereich mussten bearbeitet werden, das sind deutlich mehr als in den drei Vorjahren. Zwischen 2017 und 2019 hatte die Zahl der bearbeiteten Anträge jeweils zwischen 270 und 280 gelegen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Mehrzahl der Verwaltungsvorgänge in der Genehmigungsbehörde sind Bauanträge. Deren Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: von 151 im Jahr 2017 über 168 und 175 in den beiden Folgejahren auf nun 206 im vergangenen Jahr. Ähnlich positiv entwickelt hat sich die Zahl der erteilten Baugenehmigungen: Sie ist von 144 im Jahr 2017 auf 200 im Jahr 2020 gestiegen.

Viele Anträge aus Groß Munzel

Nach Mitteilung der Stadtverwaltung ist der Anstieg damit begründet, dass sowohl für das Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel wie auch für das Wohngebiet in Groß Munzel im vergangenen Jahr Bauanträge gestellt worden sind. Außerdem habe es einen Anstieg bei den Baulasten und bei den Bauvoranfragen gegeben, berichtet Stadtsprecher Benjamin Schrader.

Die niedersächsische Landesregierung hat Anfang März beschlossen, dass ab 2022 Bauanträge landesweit in digitaler Form von zu Hause aus gestellt werden können. Die Stadt Barsinghausen bereitet sich darauf vor, die Vorgaben zu erfüllen.

Derzeit sei in Barsinghausen eine digitale Antragstellung noch nicht möglich, erläutert Schrader. Geplant sei, die technischen Voraussetzungen dafür über eine zentrale Antragsplattform zu schaffen. Den Zeitpunkt der Umsetzung kann die Verwaltung derzeit noch nicht benennen. Dies hänge auch damit zusammen, dass noch nicht abschließend geklärt sei, wie das Modul Bauantragstellung in die städtische Softwarelandschaft eingebunden werde, sagt der Stadtsprecher.

Stadt führt Akten bald digital

Grundvoraussetzung auch für die digitale Bauakte sei das sogenannte Dokumenten-Management-System (DMS), in dem die digitalen Akten geführt und bearbeitet werden. Dieses System ist im vergangenen Jahr bei der Stadt Barsinghausen eingeführt worden. Das DMS umfasst verschiedene Bereiche. Höchste Priorität genießt dabei nach Schraders Worten der elektronische Rechnungseingangsworkflow, der sich derzeit in der Testphase befinde. Anschließend werde die Schriftgutverwaltung realisiert, um dann darauf aufbauend die digitalen Akten einzuführen. „Die digitale Bauakte steht dabei natürlich mit auf der Agenda“, sagt Schrader.

Die Stadtverwaltung arbeite parallel an einem neuen Internetauftritt, der dann auch zahlreiche bereits digitalisierte Verwaltungstätigkeiten besonders leicht zugänglich zur Verfügung stellen werde. Der neue Internetauftritt habe bereits die Schnittstellen für das Onlinezugangsgesetz implementiert, erläutert der Stadtsprecher. „Barsinghausen wird dann bei der Freischaltung ganz vorn mit am Start sein.“

Von Andreas Kannegießer