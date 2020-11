Hänigsen

So langsam stellt sich die Natur auf den Winter ein. Nicht nur verblühen im Garten nach und nach die letzten Blumen und verlieren die Bäume ihre Blätter. Auch für manche Tiere wird es jetzt ernst – sie brauchen unbedingt ein Winterquartier, das sie vor Feinden, aber auch vor Witterungseinflüssen schützt. Wie beispielsweise Igel. Der Verein Kunstspirale Hänigsen weiß, wie aus nur wenig Material in relativ kurzer Zeit ein stattliches Zuhause für die Stacheltiere entsteht.

Ein Igelhaus in wenigen Stunden

Die Hänigser kennen sich mit Basteln bestens aus. Seit vielen Jahren schon bietet der Verein Kurse, Projekte und Veranstaltungen für Jung und Alt an – kreativ, innovativ und integrativ. Dafür arbeitet er mit Kitas, Schulen und auch Seniorenheimen in der Umgebung zusammen. Wichtig ist dem Verein dabei die Nachhaltigkeit. Basteln steht bei der Kunstspirale nicht nur in Corona-Zeiten hoch im Kurs. Für die Ferien bieten ihre Mitarbeiter regelmäßig Aktionen an. Auch im laufenden Kursprogramm finden sich zahlreiche Angebote zum Bauen und Basteln.

Pünktlich kurz vor dem Winterbeginn bietet sie zum Beispiel an zwei Terminen den Kurs „Igel-Tipi-Bau“ an (21. oder 28. November). In nur wenigen Stunden entsteht dabei unter Anleitung von Dana Pies, Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst, ein richtig tolles Winterquartier für Igel. Gedacht ist der Kurs für Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Wenn Papa und Mama helfen, können aber bestimmt auch jüngere Kinder so ein Igel-Tipi zu Hause nachbauen.

Fenja zeigt stolz ihr Igel-Tipi, das sie bei der Kunstspirale Hänigsen aus nur wenigen Materialien selbst gebastelt hat. Quelle: Dana Pies/Kunstspirale Hänigsen

Igel halten Winterschlaf Wenn in unseren Breitengraden vom Igel die Rede ist, handelt es sich in der Regel um den Braunbrustigel. Er ist nahezu auf dem gesamten europäischen Kontinent zu Hause, kann ein Gewicht von bis zu eineinhalb Kilogramm erreichen und verfügt über 6000 bis 8000 Stacheln, die ihn gegen fast alle Feinde schützen. Schutzlos hingegen ist das Stacheltier im Straßenverkehr, wo Jahr für Jahr viele Hundertausend Igel sterben. Auch eine zunehmende Bebauung beziehungsweise Versiegelung seines Lebensraumes bedroht dieses Säugetier. Der Igel ernährt sich überwiegend von Insekten und hält etwa ab Oktober bis in den April hinein seinen Winterschlaf. Wer ihm etwas Gutes tun will, bietet dem Tier für diese Zeit einen Unterschlupf. Das kann ein Haufen aus Laub und dünnen Zweigen im Garten sein, auch ein selbst gebautes oder gekauftes Igelhaus beziehen die Einzelgänger gern. Normalerweise verschlafen Igel den Winter komplett, in dieser Zeit sollte man sie auch vollkommen in Ruhe lassen. In milden Wintern wachen sie häufiger auf und laufen herum. Die Begegnung mit Menschen stresst Igel sehr, daher soll man nur kranke, verletzte beziehungsweise auffällige Tiere aufnehmen und pflegen. Im Zweifelsfall helfen beispielsweise Naturschutzorganisationen weiter. Hilfe und viele Infos gibt es beim Igelzentrum Niedersachen, Am Südtor 11, 30880 Laatzen, Telefon: (0511) 233161, E-Mail: igelzentrum@aktiontier.org. Weitere Infos unter www.aktiontier-igelzentrum.org.

Und so geht’s:

Als Material werden eine Baumscheibe von 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser, getrocknete Baumrinde unterschiedlicher Größe sowie zehn bis 15 dünne frische Zweige von etwa ein bis eineinhalb Metern Länge benötigt. Auch dünner Draht, den es in den meisten Bastelgeschäften oder im Baumarkt gibt, wird gebraucht. Damit es die Igel im Winter kuschelig und warm haben, kann man zum Befüllen Stroh oder Laub nehmen. Auch die Werkzeugliste ist ziemlich überschaubar: Bohrmaschine, Zange und Heißklebepistole. Wer Letztere nicht besitzt, kann sich bestimmt irgendwo eine ausleihen. Wenn alles beisammen ist, kann es losgehen.

Eingang nicht vergessen

Zunächst einmal müssen etwa sechs bis acht Löcher in die Baumscheibe – etwas eingerückt am Rand – gebohrt werden. Dann werden die Zweige gebogen und die Enden in jeweils gegenüberliegende Löcher gesteckt. So entsteht eine Art Kuppelgerüst, das oben mit dem Draht verbunden beziehungsweise befestigt wird. Die restlichen Zweige werden nun in dieses Gerüst wie bei einem Korb eingewoben und mit etwas Draht fixiert.

Schnell ist das Gerüst aus grünen Zweigen gebaut. Quelle: Dana Pies/Kunstspirale Hänigsen

Jetzt muss man die Rindenstücke immer etwas überlappend drum herum legen und mit etwas Heißkleber und Draht befestigen. Nicht vergessen: Der Igel braucht natürlich einen Eingang in sein Tipi, daher muss ein ausreichend breiter Eingang von gut zehn Zentimetern offen gelassen werden. Neben Stroh oder Laub zum Befüllen können auch noch Blätter, Eicheln, Tannenzapfen und andere Naturmaterialien zum Schmücken oder Tarnen des Igel-Tipis verwendet werden. Wird das gemütliche Winterquartier dann noch an einer ruhigen und geschützten Stelle im Garten – in einer Hecke oder unter Sträuchern – aufgestellt, wird sicher ein stacheliger Gast dort einziehen. Wenn möglich sollte der Eingang auf der wetterabgewandten Süd-Ost-Seite liegen.

Übereinanderlappende Rindenstücke bilden die Außenwände. Quelle: Dana Pies/Kunstspirale Hänigsen

Auch Restholz eignet sich als Material

Wer noch ein paar alte Bretter herumliegen hat, kann auch daraus ein Igelhaus bauen. Das Igelzentrum Niedersachsen empfiehlt dafür Holz aus Fichte, Tanne, Weißbuche, Erle oder Eiche, die Bretter sollten circa zwei Zentimeter dick sein. Benötigt werden ein Dach (36 x 36 Zentimeter), zwei Seitenteile (32 x 29 Zentimeter), eine Rückwand (28 x 29 Zentimeter) sowie eine Vorderwand (28 x 29 Zentimeter) mit Eingang (mindestens 12 x 12 Zentimeter). Mit ein paar Schrauben oder Nägeln wird aus diesen Teilen ein Haus gebaut und das Dach mit einem Stück Dachpappe vor Regen geschützt. Zur Wärmeisolierung eignen sich darüber gelegte Äste, Laub, Erde oder Grassoden. Auch dieses Winterquartier braucht eine geschützte Stelle im Garten.

Die Kunstspirale Hänigsen, Mittelstraße 2 in 31311 Hänigsen/ Uetze, ist telefonisch unter (05147) 9799030 und per E-Mail an kunstspirale@googlemail.com erreichbar. Im Internet ist der Verein unter www.kunstspirale-hänigsen.de zu finden. Auf der Homepage gibt es viele interessante Tipps und Anregungen, beispielsweise zum Basteln zu Hause, sowie das Kursangebot.

Von Gert Deppe