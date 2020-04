Näherinnen aus Basche stellen gratis individuelle Stoffmasken her

Barsinghausen

Ab nächste Woche gilt nun auch in Niedersachsen für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs und für Kunden in Geschäften die sogenannte Maskenpflicht: Alle Menschen müssen dort demnach einen Schutz tragen, der Mund und Nase bedeckt. Doch woher sollen die vielen dafür notwendigen Masken kommen, die im Einzelhandel nur schwer erhältlich sind? In Barsinghausen bemüht sich die Facebookgruppe „Wir nähen für Basche“ nach Kräften, die Nachfrage zu befriedigen. Die Mitglieder der Gruppe nähen ehrenamtlich und auf Bestellung. Auch Einzelpersonen können sich an die Gemeinschaft wenden.

Rund einen Monat nach dem Start fällt die Zwischenbilanz des Teams eindrucksvoll aus. Mehr als 1100 Mund-/ Nasemasken aus Stoff haben die freiwilligen Helferinnen genäht und ausgeliefert. Die Idee zu der Initiative hatte die Barsinghäuserin Susanne Krämer, die im sozialen Netzwerk Facebook am 21. März erstmals um Mitstreiter geworben hatte. Die Reaktionen kamen zahlreich und fielen durchweg positiv aus. „Das war ein Selbstläufer“, erinnert sich Krämer.

Anzeige

„Gästezimmer sieht aus wie ein Stofflager“

Der Facebookgruppe „Wir nähen für Basche“ haben sich inzwischen mehr als 250 Nutzer des sozialen Netzwerks angeschlossen. Den Kreis der aktiven Maskennäherinnen bilden 15 Frauen. „Wir nennen uns die Nähbienen“, sagt Krämer. Zur Zentrale der Nähbienen ist die Wohnung der Initiatorin in der Schulstraße 24 geworden. In einer Kiste unter Krämers Briefkasten wird Material zur Weiterleitung an die Zuschneiderinnen und Näherinnen gesammelt – und auch viele der fertigen Masken werden wiederum über Krämers Wohnung verteilt und ausgeliefert. „Mein Gästezimmer sieht aus wie ein Stofflager“, berichtet die 57-Jährige.

Weitere NP+ Artikel

Arbeitsteilung: Manche der Nähbienen schneiden die Stoffe zu, andere nähen daraus Alltagsmasken aus Stoff. Quelle: Privat

Stolz sind die Nähbienen darauf, dass sie die Gesichtsbedeckungen aus Stoff mittlerweile in echter Arbeitsteilung anfertigen. Einige schneiden Stoffe zu, andere nähen daraus die fertigen Stoffmasken – und Ingo Tadje ist als Fahrer mit von der Partie, der mehrmals wöchentlich Stoffe, Zubehör und fertige Masken jeweils dorthin befördert, wo sie gerade gebraucht werden. „Das ist wie eine gut geölte Maschine geworden“, so Krämer.

Masken in unterschiedlichen Größen

Alle Nähbienen arbeiten in den eigenen vier Wänden für die gute Sache. Susanne Krämer zollt allen Beteiligten höchsten Respekt: „Es ist Wahnsinn, mit welchem Engagement alle bei der Sache sind – trotz Homeoffice oder anderen Verpflichtungen“, sagt sie.

Die Besonderheit des Angebots der Nähbienen: Sie fertigen die Gesichtsbedeckungen aus Stoff auf Bestellung und nach individuellen Wünschen. Die Interessenten können wählen zwischen Faltenmasken und Masken nach dem bogenförmigen, sogenannten asiatischen Muster. Auch die Größe ist flexibel. „Wir nähen auch Masken für Kinder ab drei Jahre“, erläutert Krämer. Die Qualität sei gut, betont sie: „Wir haben gute Stoffe wie etwa alte Tischdecken zur Verfügung.“

Gummilitzen werden benötigt

Wer Bedarf nach einer Stoffmaske hat, kann sich direkt bei Susanne Krämer melden – und eine Karte in ihren Briefkasten in der Schulstraße 24 werfen oder eine E-Mail an die Adresse s.kraemer.p@gmail.com senden. „Vorrang haben Menschen, die einer Risikogruppe angehören“, sagt Krämer – also Personen über 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen. Masken, die von den Nähbienen nicht auf persönliche Bestellung gefertigt worden sind, werden an Altenpflegeeinrichtungen, den ASB, an Apotheken oder auch Familien ausgeliefert. Unterstützt wird das Projekt vom Printshop Barsinghausen mit Taschen und gedruckten Karten.

Susanne Krämer betont, dass die ehrenamtliche Dienstleistung der Gruppe kostenlos ist. „Wir dürfen auch keine Spenden annehmen“, sagt sie. Einen Wunsch allerdings gibt es: Wer hat, sollte Zubehörmaterial spenden, das zur Herstellung der Masken benötigt wird, insbesondere Gummilitzen. „Diese Litzen sind immer schwerer zu bekommen“, sagt die Initiatorin. Wie lange die Nähbienen ihr Angebot aufrechterhalten wollen? Die Antwort fällt eindeutig aus: „Wir machen weiter, so lange wir gebraucht werden“, so Krämer.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer